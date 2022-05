No vacunados contra covid-19 tienen 6,1 veces más probabilidades de hospitalización

Los datos tomaron en cuenta la vacunación entre el 17 y el 23 de abril, cuando había un promedio de 178 personas en el hospital.

Las personas que enferman con covid-19 y no se han vacunado tienen 6,1 más riesgo de llegar a un hospital que quienes tienen al menos una dosis de esta vacuna. Esta es una de las conclusiones del análisis efectuado por la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con base en los pacientes internados de la tercera semana de abril, cuando ya la variante ómicron estaba de lleno en nuestro país, lo que permanece hasta hoy.

Esta fue una de las razones esbozadas por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) para ratificar la necesidad de vacunación obligatoria en funcionarios públicos y trabajadores de la salud.

“La tasa de hospitalización es seis veces mayor en la población que no ha recibido la vacuna, lo que refuerza la necesidad de la vacunación como una medida para disminuir el riesgo de enfermar gravemente y morir, y la presión sobre el sistema hospitalario que genera en atención de pacientes graves con covid-19″, cita el oficio de la CNVE, del cual ‘La Nación’ tiene copia y puede verse en este enlace.

Los no vacunados en ese período tenían una tasa de hospitalización de 22,7 internados por cada 100.000 no vacunados, mientras que entre quienes tenían por lo menos una dosis, la tasa era de 3,7. En otras palabras, las probabilidades de llegar a un hospital eran 6,1 veces mayor en quienes no tenían una sola dosis. Estos datos no exploran la protección extra que pueden dar dos y tres dosis.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo de vigilancia epidemiológica de la CCSS utilizó los datos de los internados mayores de 18 años, según su estatus de vacunación. En el período de análisis había 178 hospitalizados: 43 sin vacunas y 135 con alguna vacuna.

Leer estos datos de la forma correcta

En una entrevista anterior, el epidemiólogo Roy Wong, quien coordina estos análisis, recordó que no puede simplemente concluirse “hay muchas más personas con vacunas en el hospital que sin vacunas”.

“Es una lectura incorrecta decir ‘hay tantas veces más vacunados en el hospital que no internados’. Esa interpretación es inadecuada”, especificó Wong.

¿Por qué? Entre otras cosas, la alta cantidad de personas vacunadas en nuestro país hace que sean muy pocas las personas sin una sola dosis y esto tiene impacto cuando se ve quién está en el hospital según su estatus de vacunación.

Las 43 personas sin vacuna provenían de un grupo de 194.494 mayores de 18 años que, para el momento del análisis, no habían obtenido su primera dosis, mientras que las 135 personas provenían de un grupo 18,66 veces mayor, constituido por 3.629.998 mayores de 18 años que habían recibido al menos una dosis.

Entonces se tomó la proporción de cuántas personas de cada grupo habían requerido de un hospital. En quienes no estaban vacunados del todo había 22,7 internados por cada 100.0000 personas sin vacuna. En cambio, en el grupo de quienes tenían al menos una dosis, la proporción en hospital era de 3,7, es decir 6,13 veces menos.

Avance de vacunación

A este 23 de mayo, 4.437.629 habitantes de todas las edades (el 86% de la población nacional) ya tienen al menos una dosis. Las segundas dosis llegan a 4.143.017 habitantes, el 80,2% de la población. Las terceras dosis han llegado al 44,5% de los habitantes (2.299.181). Además, 137.797 individuos ya se han inoculado cuatro veces.

Si tomamos en cuenta solo a la población vacunable (a partir de 5 años), las primeras dosis llegan al 92,45%, las segundas al 86,32% y las terceras, que solo son para los mayores de 12, llegan al 53,79%.

Desde el 24 de diciembre de 2020 hasta el 23 de mayo de 2022 se han administrado en el país poco más de 11 millones de dosis contra la covid-19.

La CCSS tiene el reto de llegar por primera vez a 212.907 mayores de 12 años que no tienen una sola dosis. Ellos representan el 4,12% de la población nacional y el 4,98% de la población mayor de 12 años. También se procura la primera inyección para 149.299 niños de 5 a 11 años, quienes son el 28,4% de la población en este rango de edad.

Otro desafío pendiente es inocular a más de 1,3 millones de mayores de 12 años que ya tienen más de cuatro meses de su segunda dosis y podrían recibir la tercera.

