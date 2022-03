Personas sin vacuna tienen 4,1 veces más riesgo de hospitalizarse, concluye CCSS

Las personas que enferman con covid-19 y no se han vacunado tienen 4,1 más riesgo de llegar a un hospital que quienes tienen al menos una dosis de esta vacuna. Esta es una de las conclusiones de un análisis efectuado por la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con base en datos de las personas internadas a mediados de febrero, durante la ola causada por la variante ómicron.

Los nos vacunados en ese período tenían una tasa de hospitalización de 47,9 internados por cada 100.000 no vacunados, mientras que en quienes tenían por lo menos una dosis la tasa era de 11,7.

Para llegar a estas conclusiones, el epidemiólogo Roy Wong McClure utilizó los datos de los internados mayores de 18 años según su estatus de vacunación. En el período de análisis había 531 hospitalizados: 106 sin vacunas y 425 con alguna vacuna.

“Es una lectura incorrecta decir ‘hay cuatro veces más vacunados en el hospital que no internados’. Esa interpretación es inadecuada”, especificó Wong.

¿Por qué? Entre otras cosas, la alta cantidad de personas vacunadas en nuestro país hace que sean muy pocas las personas sin una sola dosis y esto tiene impacto cuando se ve quién está en el hospital según su estatus de vacunación. Las 106 personas provenían de un grupo de 221.424 mayores de 18 años que, para el momento del análisis, no habían obtenido su primera dosis, mientras que las 425 personas provenían de un grupo 16 veces mayor, constituido por 3.603.068 mayores de 18 años que al menos habían recibido una dosis.

Entonces se tomó la proporción de cuántas personas de cada grupo habían requerido de un hospital. En quienes no estaban vacunados del todo había 47,9 internados por cada 100.0000 personas sin vacuna. En cambio, en el grupo de quienes tenían al menos una dosis, la proporción en hospital era de 11,7, es decir 4,1 veces menos.

“La probabilidad de terminar en el hospital es cuatro veces mayor si yo no estoy vacunado. Cuatro veces es un escenario extremadamente riesgoso para jugarme el chance de no vacunarme. Solo una vacuna ya me protege, un esquema completo ya me protege todavía más”, destacó Wong.

No vacunados, y también más jóvenes y saludables

Las personas con esquema completo que requirieron de un hospital también tenían factores de riesgo que ya los predisponían a complicaciones, como una edad avanzada, obesidad, problemas inmunitarios o cáncer.

El análisis de Wong y su equipo también mostró que, del grupo de las personas no vacunadas en un centro hospitalario, era más común ver a gente más joven y sin factores de riesgo aparentes, es decir, saludables. El 70% de los no vacunados que estaban internados durante el período de estudio no tenían enfermedades crónicas.

Solo el 30% de este grupo tenía alguna condición de comorbilidad o factor de riesgo para complicarse en caso de infectarse. Dentro de estas condiciones están una edad avanzada, obesidad, diabetes, hipertensión, problemas inmunitarios o cáncer.

En cambio, quienes llegaban a internarse con al menos una vacuna ya tenían al menos un factor de riesgo que los predisponía a complicarse.

“Si usted no está vacunado, aunque no tenga condiciones de riesgo, usted sí podría llegar a un hospital”, aseveró al epidemiólogo.

Avance de vacunación

Los últimos datos de la campaña contra covid-19, actualizados al 28 de febrero, señalan que tres de cada cuatro costarricenses ya tienen su esquema de dos dosis contra la covid-19.

Según la CCSS, 3.827.352 personas, el 74,1% de los habitantes, ya tiene ambas dosis. De ellos, hay 1.326.215 que además cuentan con su tercera dosis de refuerzo. Esto representa el 25,66% de la población nacional.

Del 24 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2022, se han administrado 9.349.535 vacunas contra la enfermedad pandémica. De estas, 243.900 han sido en niños entre los 5 y los 11 años.

No obstante, las autoridades nacionales tienen todavía un reto pendiente, llegar a 250.004 mayores de 12 años que todavía no han comenzado su esquema.

La CCSS tiene habilitados vacunatorios en todo el país. Usted puede ver lugares, horas y días de atención para todas las edades en https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion. Todos los puestos tienen dosis suficientes para que cualquier persona que por algún motivo no se haya protegido, pueda hacerlo.

