Contagios y hospitalizaciones por covid-19 siguen en aumento

Los casos de covid-19 en Costa Rica siguen en aumento por quinta semana consecutiva. Esta vez, sin embargo, el porcentaje de incremento en relación con los últimos siete días es menor, si se compara con el que se registró entre las dos semanas anteriores.

Entre el 17 y el 24 de mayo, el número de contagios confirmados en laboratorio pasaron de 10.213 a 12.925, un 26,55% más. Hace siete días, el aumento fue del 35,12%, al subir de 7.558 a 10.213.

En promedio, esta semana se dieron 1.846 casos diarios. Para este martes 24 de mayo se reportan 2.238 nuevos contagios, de acuerdo con el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, dado a conocer este martes.

Las cifras, sin embargo, no son reflejo fiel de la situación de la enfermedad en el país, dado que muchas personas pueden optar por aislarse y no hacerse la prueba de laboratorio, o practicarse solo una autoprueba. A esto se le deben añadir asintomáticos y gente con síntomas tan leves que no se percatan de la infección.

La cantidad de pruebas de laboratorio sí ha aumentado. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportó un incremento del 52,17% en sus exámenes de tamizaje en lo que va del mes de mayo.

Hospitalizaciones al alza, muertes a la baja

Para este martes 24 de mayo el país reporta 2.238 casos de covid-19. (Rafael Pacheco Granados)

Las hospitalizaciones, tanto en salón como en cuidados intensivos, subieron durante los últimos siete días, según el reporte de Salud. Este martes se reportaban 346 personas en centros médicos a causa de la covid-19, de las cuales 45 estaban en una unidad de cuidado intensivo (UCI); son 39 internamientos más que hace siete días y siete pacientes más en UCI.

La edad promedio de hospitalización subió de 50 a 52 años. Sin embargo, en UCI hay un rango amplio de edad que va de los 0 a los 98 años.

El hospital con más pacientes es el San Juan de Dios, con 41: 36 en salón y 5 en UCI, seguido del Calderón Guardia, con 35 en salón y 5 en UCI. El que tiene más pacientes en cuidados intensivos es el México, con 14, seguido del Monseñor Sanabria en Puntarenas, con 7.

Hay tres personas en hospitales privados, todos ellos en salón: uno en el Hospital La Católica y dos en el CIMA San José.

Las muertes bajaron ligeramente, de 28 a 23. Se pasó de un promedio de cuatro muertos al día a 3,29. Sin embargo, cuando cerró el mes de abril el promedio diario de decesos era de 2,2.

El Ministerio de Salud difunde información sobre la pandemia todos los martes.

