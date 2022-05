Más ciudadanos acuden a CCSS para saber si tienen covid-19: cifra creció 52% en última semana

Largas filas para prueba covid-19 Gran cantidad de personas llegaron este lunes a la Clínica Marcial Fallas, en Desamparados.

Cuando comenzó el mes, los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de todo el país recibían en total unas 23.000 personas por semana que llegaban a hacerse la prueba de covid-19. No obstante, conforme avanzó el mes, los número crecieron hasta llegar a 35.000 en los últimos días, lo que representó un aumento del 52,17%.

En otras palabras, por día llegan en promedio 5.000 personas para saber que fueron infectadas por el virus del SARS-CoV2, unos 208 cada hora.

Sin embargo, este número debe verse con cautela, pues ahora las personas pueden realizarse autopruebas y aislarse en caso de resultar positivas, o incluso, hay quienes ni siquiera se realizan una autoprueba y simplemente se aíslan en caso de tener síntomas. En otras palabras, los números de personas con el virus podrían ser todavía mayores.

A nivel de laboratorios privados, sí se ha visto aumento, pero este no es tan alto, dado que al tener las posibilidades de comprar autopruebas, no todas las personas buscan un laboratorio, a no ser que requieran de una incapacidad.

Se suma el hecho de que con la entrada de la época lluviosa hay más personas con síntomas respiratorios como consecuencia de otros virus, como el de la influenza o los rinovirus que comúnmente causan resfríos. Estos podrían ser confundidos con covid-19 y por eso hay más personas haciéndose la prueba, pero no necesariamente dan positivas.

[ Vacuna contra covid-19 para niños de 6 meses a 4 años constaría de tres dosis ]

El lunes por la mañana, había una larga fila de personas que esperaban llegar al toldo de pacientes covid-19 de la Clínica Marcial Fallas, en Desamparados. Foto: Natasha Cambronero

Mayor positividad

[ Cisneros afirma que vacuna contra la covid-19 es experimental ]

Estos no son los únicos datos que van en aumento. El porcentaje de pruebas positivas también va en aumento. Este indicador, también conocido como positividad, es uno que debe seguirse de cerca. Este pasó en las últimas semanas de 14,4% a 18,04%, es decir, 18 de cada 100 personas que se realizan el examen resultan positivas.

Lo ideal es que la cifra de casos positivos sea de un 5% o menos (o los negativos, por ende, un 95% o más) o, el mínimo para considerarse aceptable, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es de 10%. Si se tienen más pruebas positivas, es indicador de que no se están haciendo las suficientes y muchos casos podrían pasar desapercibidos, hacer “vida normal” porque no se saben infectados y contagiar a más personas.

Los números de autopruebas tampoco se ven reflejados en la positividad, que solo toma en cuenta exámenes de laboratorio. Muy pocos de quienes se realizan este examen lo confirman con uno de laboratorio.

Este incremento no es tan reciente. La positividad comenzó a aumentar hace unas semanas en los laboratorios privados. Massimo Manzi, confirmó que sí hay una mayor cantidad de pruebas positivas. Dicha positividad ha aumentado desde un promedio del 5%, antes de Semana Santa, a tasas cercanas al 15% en estos días.

“En dicho aumento sin duda pueden haber influido las actividades realizadas durante la Semana Santa y los eventos masivos realizados recientes”, dijo a inicios de mes Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara de la Salud, organización que incorpora a los centros y laboratorios de salud privados.

[ Cuarentena obligatoria para miles de habitantes de Pekín por covid-19 ]

Los especialistas han advertido de la presencia de una quinta ola pandémica, la cual se refleja en el aumento de los casos confirmados, al menos hasta el martes 17, cuando se dio el último reporte epidemiológico del MInisterio de Salud. Según este, se produjo un 35% de una semana a otra.

Entretanto, la llamada tasa R, que indica la velocidad de transmisión permanece por encima de 1, que implica incremento en la velocidad de contagio.

¿Qué hacer?

Las medias contra el virus siguen siendo las mismas. Estas también pueden ayudar contra otros virus respiratorios.

Uso de mascarillas, principalmente en sitios cerrados y con poca ventilación.

Lavado riguroso de manos.

Evitar aglomeraciones.

Evitar salir de casa si se tienen síntomas.

Vacunarse para evitar las complicaciones de la enfermedad en caso de infectarse.

[ ¿Qué sucedió en otros países cuando se quitó la obligatoriedad de la mascarilla? ]