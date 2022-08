Niña que no había sido vacunada contra covid-19 estuvo grave en cuidados intensivos

Madre lamenta no haber vacunado a su hija contra covid-19 Niña de siete años requirió cuidados intensivos durante tres semanas.

Una niña de siete años que no había sido vacunada contra covid-19 se contagió con la enfermedad, se complicó y requirió ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional de Niños (HNN), donde estuvo grave.

Ella comenzó con síntomas leves que luego se complicaron, al punto de haber sido intubada. La atención médica hizo que la menor reaccionara y hoy esté fuera de peligro.

Su madre aseguró que todas los adultos de su hogar estaban vacunados con su esquema completo, pero decidieron no inocular a su hija por comentarios de terceras personas, que decían: “es una vacuna experimental”, “chiquitos sanos no deberían someterse a esa vacuna” o “yo no voy a vacunar a mis hijos”.

“Nosotros pensábamos que al no vacunarla la estábamos protegiendo, sin embargo, hoy nos damos cuenta de que no fue así. Tal vez si mi hija tuviera al menos una dosis de la vacuna la situación sería diferente”, admitió la madre, a la cual el HNN identificó con el nombre ficticio de “María”.

“Insto a los papás para que por favor vacunen a sus hijos, para que no tengan que pasar por una situación como esta”, añadió.

La infectóloga pediatra, María Luisa Ávila recordó que todas las personas pueden enfermar de covid-19, pero que las vacunas son las que minimizan los riesgos de situaciones como las vividas por “Catalina”, nombre ficticio que se le dio a la niña.

“Si tienen dudas que se informen con su pediatra, con su médico de confianza o con el personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que les indiquen cómo es el proceso de vacunación”.

Catalina lleva tres semanas internada y ha ido mejorando. Pronto estará en casa con María, pero deberá seguir en control médico para el control de las secuelas de la enfermedad.

Niños hospitalizados Copiado!

Especialistas piden a las famiias vacunar a sus hijos (Jose Cordero)

Desde el inicio de la pandemia 905 niños han estado hospitalizados por covid-19 en el Hospital Nacional de Niños: 149 han requerido cuidado intensivo y 18 han fallecido, confirmó Olga Arguedas Arguedas, directora del centro médico.

La especialista resaltó que por el hackeo en este momento no tiene el dato exacto de cuántos de estos niños estaban sin vacunar; sin embargo, indicó que la mayoría de los internamientos son de niños menores de cinco años, que no están vacunados porque en este momento no hay vacuna disponible para ellos.

Uno de los casos más recientes se dio en una niña de 1 año, quien falleció el pasado 8 de agosto producto de complicaciones cardíacas y una neumonía causadas por la covid-19.

Los menores de cinco años son el único grupo de edad que hasta el momento no ha podido ser inoculado contra la enfermedad, dado que el país no cuenta con existencias de este fármaco. El pasado viernes, el Ministerio de Salud anunció que había solicitado a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que agilizara la compra de 450.000 dosis de vacunas para esta población. Estas corresponden a la mitad de las 900.000 dosis necesarias para cubrir con esquemas de tres dosis a 300.000 niños.

No obstante, todavía no hay fecha para el ingreso de estos biológicos. Arguedas dice que su esperanza es que lleguen en setiembre. Tampoco se sabe cuántas dosis vendrían en un primer envío. La Nación consultó a la CNE y el Ministerio de Salud. Salud contestó que esto es competencia directa de la CNE, institución que no ha respondido.

Campaña de vacunación activa para mayores de 5 años

La vacuna está disponible para todos los niños entre los 5 y los 11 años, quienes pueden acudir a cualquier vacunatorio en el país.

No obstante, datos de la CCSS al 1.° de agosto pasado señalan que hay 133.467 niños que no tienen una sola dosis. Ellos constituyen el 25,4% de la población en ese rango de edad. A esto se une el que hay 65.860 niños con una dosis que no han recibido la segunda pese a que ya tienen el tiempo para obtenerla, y 85.833 que podrían tener la tercera y no la han recibido.

Completar los esquemas es clave para que la protección sea más certera y duradera. Hasta el momento esto lo han completado 240.331 niños, para un 45,73%.

El detalle de los lugares y horarios de vacunación está disponible en: www.ccss.sa.cr/vacunacion

Esta información está en desarrollo