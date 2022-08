Chaves decreta cese de emergencia por covid-19

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, decretó este miércoles 10 de agosto el cese del estado de emergencia por la pandemia de covid-19. Argumentó que los casos van en disminución y que el manejo de la pandemia está controlado.

Según dijo en Casa Presidencial, “no tenemos ocupación máxima en ninguno de los hospitales y podemos dedicarnos entonces a la pospandemia”.

El decreto de emergencia permitía hacer compras más ágiles para atender las necesidades producto de la pandemia. Incluso, este tipo de declaratorias faculta subir ciertos gastos por encima de la regla fiscal.

Chaves, en tanto, dijo que, con el cese de la declaratoria, no puede haber más cierre de comercios ni restricciones al tránsito de vehículos. La restricción vehicular fue levantada desde febrero pasado.

“La declaratoria se dio producto del estado de necesidad ocasionado por la pandemia, afortunadamente nuestro sistema nacional de emergencia logró proteger a los costarricenses y protegimos a la población en el pico más alto.

“Hoy tal y como lo recomienda la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), es hora, no solo viable, de decretar el cese del estado de emergencia por covid-19. No se asusten, no hace falta, nuestro compromiso es que los tratamientos preventivos contra el covid-19 estén disponibles para la ciudadanía”, dijo el gobernante.

Además, sostuvo que el cese de la declatatoria de emergencia ayudará en su posición de eliminar la obligatoriedad de la vacuna contra el virus, posición a la que se han opuesto los integrantes de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE).

La semana pasada, Chaves atacó a los miembros de la Comisión de Vacunación. Los acusó de tener gusto por las “cosas anómalas”, les atribuyó ilegalidades y les anticipó investigaciones.

Noticia en desarrollo