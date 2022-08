‘Me encantaría que el señor presidente tenga toda la razón al levantar la alerta sanitaria; desgraciadamente no es así', afirma exministra de Salud María Luisa Ávila

Para la pediatra infectóloga y exministra de Salud, María Luisa Ávila Agüero, la decisión de levantar la declaratoria de emergencia nacional por la covid-19 no es acertada. Primero, porque la pandemia sigue en desarrollo. Al menos, la Organización Mundial de la Salud (OMS), único ente autorizado para hacer ese anuncio, no lo ha hecho todavía.

Segundo, dice Ávila, porque el país se enfrenta a una fase en la que pueden aparecer brotes de la enfermedad para los cuales se requerirían recursos que permitan comprar medicinas o equipos y contratar personal. Tener una declaratoria de estado de emergencia facilita los procesos de adquisición.

Ávila Agüero reconoció su sorpresa por el anuncio de este miércoles, en conferencia de prensa en Casa Presidencial. El mandatario Rodrigo Chaves decretó el cese del estado de emergencia por la pandemia de la covid-19. Argumentó que los casos van en disminución y que el manejo de la pandemia está controlado.

Según dijo el mandatario en Casa Presidencial, “no tenemos ocupación máxima en ninguno de los hospitales y podemos dedicarnos entonces a la pospandemia”.

“Decir que vamos a vivir una etapa pospandemia es engañar a la gente, y hacerlo en salud es muy peligroso. Aunque me encantaría que el señor presidente tenga toda la razón al levantar la alerta sanitaria, desgraciadamente esto no es así. Lo que él dice de que no va a haber restricción vehicular o cierre de comercios, eso ya estaba desde el gobierno anterior. No son razonamientos válidos.

“Decir, además, que con eso va a lograr que se quite la obligatoriedad de la vacuna en realidad parece una actitud bastante infantil de alguien que no quiere dar el brazo a torcer en un tema que no es de su conocimiento”, manifestó la exministra.

Por su parte, el epidemiólogo de la Universidad Nacional (UNA), Juan José Romero Zúñiga, espera que la decisión tomada tenga como base, dijo, “un análisis sesudo con muchos, muchos, muchos datos”.

“Si me dicen que una razón es por la reactivación, esa no sería la más precisa. Si me dicen que es porque la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) hizo un análisis con la Caja (Costarricense de Seguro Social) y el Ministerio de Salud, y vieron que los casos van hacia abajo de manera sostenida, lo mismo que los fallecimientos, y que revisaron los datos internacionales sobre el comportamiento de las variantes en otros países y nos presentan los escenarios futuros...

“... pero poner como razón la reactivación económica es desconocer la realidad del último año y medio. La reactivación económica se viene dando desde hace tiempo. Esa decisión se tuvo que haber tomado a partir de un análisis muy detallado y sesudo, de si valía la pena y si este era el momento más adecuado de tomarla”, agregó Romero.

