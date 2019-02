“Nuestra intención no es que la gente satanice la sal ni que la deje de consumir del todo. No es decir ‘cero sal’. En Costa Rica la sal está fortificada con yodo y flúor, nutrientes que los ticos no tenemos en cantidad suficiente y solo así la tenemos. Pero sí se trata de reducir su consumo, estamos consumiendo más del doble de lo que deberíamos”, destacó la especialista.