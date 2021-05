“Aquí me acogieron como a uno de los suyos. Conformé una familia no tradicional y me casé, en Tiquicia sigo soltero. El gobierno chipriota respalda todos mis derechos humanos. La República de Costa Rica, vergonzosamente, no los respalda. Increíble, pero cierto. Espero que pronto tengan un tico más, un chipriota acostarriqueñado que ya dice ‘pura vida’, usa con alegría la camisa de la Sele y es fan de la salsa Lizano. La ley debe cambiar, no por mí que ya estoy grande, sino para las personas que vienen creciendo, que reciban un Código de Familia actualizado al mundo de hoy”.