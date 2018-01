"En las mañanas, cuando sales a caminar, todavía tienen la costumbre de decir buenos días a quien se cruce por el camino. Respetuosos porque la diferencia social no es tan marcada como en otros países. Por ejemplo, aquí hasta los más famosos salen o visitan centros comerciales y la gente nunca se acerca por un autógrafo o una foto. No importa quién eres, respetan el espacio de todos. Eso es un poco raro para mí, que lo he visto”.