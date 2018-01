“Este es un país musulmán, uno de los más conservadores de Medio Oriente. No hay alcohol, no se dan muestras de cariño en público, hay áreas designadas (privadas) para estar en la playa donde las mujeres pueden ponerse vestido de baño. Las atracciones que hay acá, los lugares turísticos, son mínimos, no hay áreas verdes o lugares donde pasar el día libre y ser libre”, relató María.