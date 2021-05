“Los primeros tres meses, muy difíciles, haber dejado a mi familia y a mi novia, luego llegar aquí y no tener el mismo estilo de vida al que estaba acostumbrado. Además, en la isla existen muchas regulaciones a las que no estamos habituados, como por ejemplo no se pueden hacer visitas después de la medianoche o mostrar cariño en público”, revela.