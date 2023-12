Lussania Víquez ya tiene fecha para regresar a la televisión: ‘Una mujer feliz es una mamá feliz’

Luego de varios meses fuera de la pequeña pantalla, Lussania Víquez, presentadora de Informe 11 de Repretel, ya está lista para volver a su trabajo como presentadora del programa junto a Ginnés Rodríguez.

Víquez estuvo incapacitada desde mayo debido al edema gestacional que se le desarrolló en los pies durante el embarazo. Semanas después, se acogió a su licencia de maternidad, la cual termina el 18 de diciembre. Ella tuvo un mes extra al haber dado a luz a mellizos.

Lussania Víquez posa junto a sus mellizos Antonella y Alessandro de poco más de cuatro meses. La presentadora contó emocionada que el 8 de enero regresará a la televisión. Foto: Instagram

Frederick Fallas, productor de Informe 11, comentó que luego de la finalización de la licencia, Lussania tomará unos días de vacaciones.

En entrevista con La Nación, Víquez comentó que regresará a la tele el lunes 8 de enero del 2024

“Estoy muy emocionada de regresar a Informe 11. Me hacen mucha falta los compañeros, la audiencia, es un trabajo que amo. De hecho, no lo veo como un trabajo. Me hace muchísima falta. A partir del 8 de enero estaré al aire otra vez. Estaré muy contenta y muy feliz”, comentó.

Una mamá feliz

Lussania, mamá de Antonella y Alessandro Sáenz Víquez, contó cómo se ha estado organizando para tener todo listo para regresar a su trabajo.

Dijo que contará con ayuda extra que apoye a la familia mientras ella va a presentar. “Con respecto a los bebés ha sido todo un tema; una niñera nos va a estar ayudando. Como son dos chicos, en algún momento mi mamá va a meter el hombro, ahí vemos como va fluyendo la cosa”, explicó.

La niñera les está ayudando desde este momento y rota los horarios flexibles según la necesidad de los padres. Ahora, que Lussania regrese a la tele, la muchacha estará con ellos por las noches.

“Ella nos echa la mano a los dos. Antes pensaba que era un lujo tener una niñera, pero con dos bebés es muy complicado. Contar con ella es una necesidad: los dos lloran a horas diferentes, hacen caquita a horas diferentes; entonces, se necesita ayuda”, comentó.

Lussania Víquez y su esposo Jorge Sáenz junto a sus mellizos, Antonella y Alessandro. Foto: Instagram

Además, destacó que en esta etapa en la que los bebés están tan pequeños, sí ha sido necesario contar con el apoyo de su mamá y de su suegra, pues es muy complejo que una sola persona se pueda encargar de los mellizos a la vez, más ahora que ella también saldrá a trabajar.

Además, confió que esposo es un papá muy dedicado. “Jorge es un súper papá. Si yo me levanto dos veces en la noche, él se levanta cinco. Le digo: ‘Mi amor, por qué no te dormís’ y me dice: ‘Es que me pareció que (uno de los bebés) tenía otro cólico’. Lo encuentra uno a las 4 a.m. sacándole otro cólico. El realmente paterna”, manifestó.

“Sea que esté yo o esté él, siempre necesitamos ayuda de otra persona con los bebés (...)”.

La jornada de trabajo de Lussania no será tan larga y es más nocturna, algo que le permitirá estar más tiempo con sus hijos, quienes en enero tendrán cinco meses.

“(La jornada) me va a ayudar para seguir trabajando y, en mi caso, salir un ratito, despejarme, pero no alejarme tampoco tanto de la casa y seguir al cuidado de los chicos. Creo que es la combinación perfecta. Si Dios quiere, el 8 de enero estaría al aire otra vez; estoy muy muy emocionada”, reiteró.

Su trabajo le permite realizarse como mujer y profesional, por ello, nunca ha sido una opción dejarlo.

“Me hace mucha gracia que la gente me preguntaba: ‘¿pero en serio va a regresar’? Y yo les decía: por supuesto. Claro, mientras no decidan prescindir de mis servicios, yo feliz (risas). Es un trabajo que amo, que disfruto montones y que me hace feliz. Creo que una mujer feliz puede ser una mamá feliz”, detalló.

Durante estos meses en los que Lussania ha estado disfrutando de su periodo de maternidad, la reina de belleza y presentadora Charlyn López asumió su rol en el programa de historias de canal 11.