Lussania Víquez nos presenta a sus mellizos: ‘Los colochudos no son tan colochudos’

Este 29 de julio, Antonella y Alessandro Sáenz Víquez llegaron al mundo y con su nacimiento llenaron del más grande amor a sus papás, Lussania Víquez y Jorge Sáenz. La presentadora de Informe 11 y sus mellizos se encuentran muy bien y este lunes 31 dejarían el centro médico en el que aún permanecen. La feliz madre contó a La Nación cómo vive esta etapa y cómo son sus hijos.

“Gracias a Dios estamos muy bien. Bendito sea Dios, los cuatro estamos muy bien. Alessandro y Antonella nacieron muy bien. Estamos aquí aprendiendo”, contó Lussania.

Antonella y Alessandro Sáenz Víquez llegaron al mundo el 29 de julio. En la imagen aparecen junto a su feliz papá Jorge. Foto: Sisi Escalante

La presentadora comentó que aún permanecen en el centro médico. Este lunes tendrán la salida.

“Se me bajó un poquito la hemoglobina. Entonces he estado un poco débil y el dolor propio de la cirugía. Aquí me tienen bien chineada. Esperamos que hoy nos podamos ir”, agregó.

Lussania expresó sus sentimientos de este momento: “Los bebecitos son hermosos. Es la experiencia más linda y más hermosa de nuestras vidas. Estamos muy cansados, eso sí. No se duerme. Si pudimos dormir anoche (domingo) como tres horas (risas), pero es lo único”.

“Estamos felices, contentos y agradecidos con el milagro de la vida. No se puede explicar con palabras tener a los dos con nosotros, tenerlos en el pecho. Es un regalo de Dios que no tiene manera de explicarse con palabras”, agregó.

Jorge y Lussania durante el parto de los mellizos. Los esposos están colmados de amor tras la llegada de los mellizos. Foto: Sisi Escalante

Lussania contó cómo son sus mellizos. Según dijo, Antonella es un poco más grande que Alessandro y, contrario a lo que se esperaba, los pequeños no tienen el cabello rizado, son lacios, como el papá, dice la mamá, quien durante su embarazo los llamó “los colochudos”.

“Los colochudos de Lussania no son colochudos”, expresó.