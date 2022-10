‘House of the Dragon’: Termina la primera temporada y la casa Targaryen arde, ¿qué sigue ahora?

Alerta de spoilers

Si hay algo que quedó claro en el episodio final de la primera temporada de House of the Dragon, que HBO transmitió el domingo 23 de octubre, es que la guerra por el Trono de Hierro y los Siete Reinos se precipita feroz y que los dragones apenas están empezando a rugir.

Aunque la princesa y legítima heredera al trono Rhaenyra Targaryen trató de evitar el conflicto bélico al considerar que era la única capaz de mantener el reino unido pese a que usurparon su lugar, el hecho de que al final del último capítulo de la primera temporada Vhagar, el dragón del príncipe Aemond Targaryen, asesinara a su hijo Lucerys Velaryon, dejó zanjada la guerra civil por el control de Westeros, ahora por venganza. Más aún tomando en cuenta que horas antes la princesa heredera abortó la hija que esperaba cuando se enteró de que su otro medio hermano, Aegon Targaryen fue proclamado rey en su lugar.

Amigas en su infancia, Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen terminaron la temporada enfrentadas por el control del Trono de Hierro en 'House of the Dragon'. (HBO)

Con este panorama, en la segunda temporada de la serie derivada de Game of Thrones dará inicio la guerra conocida como la Danza de los dragones, de la que se habla en el libro Fuego y sangre, de George R.R. Martin.

Sin embargo, y aunque meses atrás HBO había confirmado la segunda entrega de capítulos, estos todavía no han comenzado a filmarse. El productor y guionista Ryan Condal confirmó a la revista especializada Variety que el rodaje está previsto para el 2023, por lo que todavía falta tiempo para presenciar la inevitable guerra civil de la casa Targaryen.

“El rodaje de la primera temporada inició en marzo del 2021 y duró 11 meses. A eso, se le añadió el tiempo de postproducción y efectos especiales. Se sabe que esta segunda temporada empezará a rodar en marzo de 2023. Por ello, es probable que se emita hasta mediados del 2024″, dice El Comercio de Perú.

Sobre la trama, se sabe que la nueva temporada mostrará la lucha por el Trono de Hierro entre el bando de Los Negros, liderado por Rhaenyra (quien ahora busca venganza); y Los Verdes, grupo jefeado por Alicent Hightower y su hijo, Aegon II Targaryen.

Además, si bien la primera temporada se centró en las familias Targaryen, HighTower y Velaryon, a la nueva temporada de la producción se sumarán nuevas casas como los Starks, Baratheon y Lannisters, entre otras. Por ejemplo, en la novela Fuego y Sangre, Cregan Stark, actual Señor de Winterfell, tiene un rol importante el cual debería comenzar a destacar pronto. Sin embargo, Condal le dijo a Variety que todavía no puede confirmar si será en la segunda temporada que aparecerá.

Si bien por ahora se desconoce cuántas temporadas más habrá de House of the Dragon, lo cierto es que Condal reveló a The Hollywood Reporter, que “definitivamente hay más historias por venir después de la segunda temporada”.

“Estoy muy concentrado en los 10 episodios que tengo delante en este momento. Esta es la historia de una dinastía Targaryen que marcha durante 150 años después de los eventos del final de la primera temporada. Los reyes y las reinas van y vienen a medida que avanza la historia”, dijo el cocreador de la serie al medio especializado.

Ahora los 10 capítulos de la primera temporada de la serie se encuentran disponibles en la plataforma de streaming HBO Max.