‘House of the Dragon’ supera a ‘Euphoria’ y se convierte en el estreno más visto en HBO Max

House of the Dragon, esperada serie derivada de la exitosa Game of Thrones se convirtió en la producción más vista en la historia de HBO Max en Latinoamérica en el día de su estreno.

Así lo dio a conocer la plataforma de streaming, que reveló que la serie que se estrenó el domingo 21 de agosto en HBO Max y HBO en 39 países de América Latina y el Caribe, se convirtió en trending topic en Twitter en toda la región.

“La serie, ya aclamada por la crítica, tuvo a los fans en todas las redes sociales en las primeras horas del domingo, avivando la conversación previa al estreno de la serie, convirtiéndose en trending topic en toda la región y alcanzando el segundo lugar del top 10 trending topics en México en horario de máxima audiencia”, dijo en un comunicado de prensa HBO.

Rhaenyra Targaryen es una de las protagonistas de 'House of the Dragon'. Foto: HBO

Aunque HBO Max no reveló números específicos, sí dijo que House of the Dragon obtuvo el mayor número de vistas entre todos los lanzamientos de nuevas series y que superó el récord que había establecido la segunda temporada de Euphoria en más de un 60%.

“Estamos encantados con este éxito sin precedentes”, dijo Tomás Yankelevich, Chief Content Officer de Warner Bros Discovery Latin America.

El drama original de 10 episodios está basado en el libro Fuego y sangre de George R.R. Martin y estará ambientado 200 años antes de los acontecimientos ocurridos en Game of the Thrones, cuando se desata una lucha en los Siete Reinos por el Trono de Hierro.

House of the Dragon cuenta la historia de la Casa Targaryen con Viserys Targaryen como rey electo por los señores de Westeros y como sucesor de su padre, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal.

La serie mostrará la encrucijada del rey Viserys al tener que decidir quién será su heredero al trono, lo que garantizará drama y acción, cuando se desate una lucha interna por el trono y muchos enfrentamiento con espadas y dragones.

Los nuevos episodios se estrenan todos los domingos a las 7 p. m., hora de Costa Rica.