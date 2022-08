‘House of the Dragon’: ¿Cuándo, cómo y dónde ver la nueva serie de ‘Game of Thrones’?

Game of Thrones (2011-2019) no solo significó un hito técnico dentro de la edad dorada de la televisión, sino también un fenómeno sin precedentes que, en tiempos de la eclosión digital, logró reunir a millones de fanáticos en todo el mundo, deseosos de conectarse a una pantalla cada domingo y compartir impresiones sobre un producto en común.

Tras aquel éxito, no es de sorprenderse que HBO, empresa a cargo de la aplaudida serie, quisiese sacar partida de una de sus producciones estrella. Así nace House of the Dragon, la primera serie derivada de aquel show que adaptó audiovisualmente la obra de George R. R. Martin.

Este domingo 21 de agosto la fantasía medieval vuelve a la pantalla chica para conmocionar y tratar de emular aquella épica que por seis temporadas mantuvo al mundo televisivo a sus pies. ¿Qué es necesario saber para adentrarse en esta nueva aventura? Le contamos los datos esenciales sobre House of the Dragon.

Un puñado de nuevos personajes disputarán el poder del Trono de Hierro en la serie 'House of the Dragon'. Foto: HBO.

¿Cuándo y dónde ver la serie? Copiado!

House of Dragon se emitirá tanto por el canal de cable HBO como por la plataforma de streaming HBO MAX. La hora de estreno del episodio inaugural, The Heirs of the Dragon, está pactada para las 7 p. m. de este domingo 21 de agosto.

Como es su costumbre, HBO Max incorporará los nuevos episodios a un ritmo de uno por semana, coincidiendo con el estreno televisivo, las noches de domingo. Por esto, si usted quiere optar por ver la temporada completa de seguido en el servicio de streaming, entonces tendrá que esperar hasta bien avanzado el mes de noviembre (con los evidentes riesgos de spoilers).

Solo en el trailer de la nueva serie se ven más dragones que en todas las ocho temporadas de 'Game of Thrones'. Foto: HBO

¿En qué consiste? Copiado!

Este nuevo show está basado en el libro Fuego y sangre, de George R.R. Martin, y se ambienta 200 años antes de los acontecimientos ocurridos en la serie original de Game of Thrones.

En House of the Dragon se desata una lucha en los Siete Reinos por el Trono de Hierro y la serie contará propiamente la historia de la poderosa Casa Targaryen, la cual tiene a Viserys Targaryen como rey electo por los señores de Westeros y funge como sucesor de su padre, Jaehaerys Targaryen.

'House Of The Dragon' es la gran apuesta de este año para HBO. Cada episodio costó $20 millones. Foto: HBO (HBO Max para LN)

El drama aparece ante la encrucijada que aflige al rey Viserys al tener que decidir quién será su heredero al trono.

La nueva producción “garantizará drama y acción, cuando se desate una lucha interna por el trono y muchos enfrentamientos con espadas y dragones”, según expresó la cadena en su comunicado de prensa. No debería ser para menos, pues la inversión para cada episodio fue de $20 millones.

¿Cuántos episodios serán? Copiado!

La primera temporada constará de 10 episodios, al igual que ocurrió en su momento con Game of Thrones. Al parecer, House of the Dragon tendrá al menos cuatro temporadas, siempre y cuando el recibimiento de la primera entrega sea el esperado.

Según contó el productor Miguel Sapchnik a The Hollywood Reporter, hay mucho terreno por explorar en torno a la Casa Targaryen por lo que el plan es claro: desarrollar temporadas más largas a futuro.

“Los Targaryen abarcan ambas direcciones, hacia adelante y hacia atrás en la línea de tiempo”, explicó Sapochnik en dicha entrevista. “Al saber que la historia es tan profunda, veo esta serie como columna vertebral de otras posibles historias en torno a estos personajes. Este es un gran lugar para comenzar”, agregó.

Cálido, amable y decente; así se describe al rey Viserys Targaryen, quien será el centro de atención de la serie. Foto: HBO (HBO Max para LN)

¿Debe tener conocimientos previos para House of the Dragon? Copiado!

No. Aunque esta serie sea un derivado del universo de Game of Thrones, no es necesario ser un erudito absoluto de la mitología en torno a este universo para entenderla, ya que no aparecerán los personajes que conocimos en la producción original. Como dijimos anteriormente, los eventos de esta historia ocurren 200 años antes de la aventura que hizo historia en HBO.

Olivia Cooke llega a su papel más importante en su carrera, luego de interpretar con decoro a Emma en 'Bates Motel'. Foto: HBO (HBO Max para LN)

¿Quiénes encarnan a los nuevos personajes? Copiado!

Para el comienzo de House of the Dragon es de utilidad tener una pequeña guía sobre los personajes principales y sus intenciones.

Primeramente, a quien debe conocer es al rey Viserys Targaryen, un hombre amable que fue elegido por los señores de Westeros como sucesor de Jaehaerys Targaryen en el Gran Consejo de Harrenhal, comité a cargo de mantener el orden en el trono. El monarca es interpretado por Paddy Considine, quien es recordado por el filme Dead Man’s Shoes.

Tras su exitoso paso por The Crown, donde interpretó al príncipe Felipe, el actor Matt Smith encarnará a Daemon Targaryen. Se dice que es un guerrero de primer nivel que desarrollará sus propios planes para tener poder en el reino.

No hay dudas que Daemon será el contrapeso de las fuerzas del bien de la serie. Foto: HBO (HBO Max para LN)

Otro personaje a tener presente es Otto Hightower, quien es la Mano del Rey y un personaje crucial pues considera que la mayor amenaza de Vicerys es su hermano, Daemon. Rhys Ifans, quien ha aparecido en series como Elementary y Berlin Station, interpreta a este personaje.

Lord Corlys Velaryon es otro de los personajes que más expectativa genera ante el estreno del show. Foto: HBO (HBO Max)

Además, Olivia Cooke (de Bates Motel y Ready Player One) da vida a Alicent Hightower, hija de la mano del rey, y quien poco a poco ganará protagonismo en la serie.

El elenco se completa con intérpretes como Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Milly Alcock. La serie viene dirigida por Clare Kilner (American Virgin) y Geeta V. Patel (Meet the Patels).

