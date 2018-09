Coto aceptó que la empresa, de capital mexicano, está interesada en los servicios de Mora; sin embargo, dijo que entre las partes no han concretado nada al respecto. “Estamos interesados. ¿Quién no está interesado en tener al mejor narrador de fútbol del país? Pero con él no hemos conversado respecto al tema”, afirmó el encargado de Multimedios.