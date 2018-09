La gente tiene que acostumbrarse que la comunicación cambió. Uno no puede ser un ente que pasa inadvertido por el mundo. Hay posiciones que se tienen que tener. No soy medias tintas en las cosas en que creo, no quiere decir que no me equivoque. Soy de convicciones y no me meto a un proyecto a perder, aunque el proyecto haya cerrado (como Canal 9) no creo que haya sido una pérdida sino una ganancia; en el tema de opinión es igual: uno debe tener posiciones firmes.