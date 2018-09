“Antes de entrar a Repretel me llamaron de Multimedios para ofrecerme el puesto de presentador del noticiero estelar. No acepté en aquel momento porque era una televisora que apenas iba a iniciar y me parecía que el cocentpo no estaba aterrizado. En las últimas semanas nos volvimos a sentar a conversar y el fortalecimiento de la televisora en este año me llevó a tomar la decisión. La negociación con Multimedios fue esta semana porque no quería iniciar ese trámite mientras estuviera vinculado a Repretel por un asunto ético”, manifestó Sánchez.