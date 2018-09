– Eso quiere decir lo que quiere decir. Pero, sobre todo, quiero manifestar mi enorme agradecimiento para con el Canal, creo que nos hemos ayudado mutuamente, es un lugar lindísimo donde casi solo experiencias positivas he vivido, de por vida agradecido con don Mario Segura, quien fue el que me abrió las puertas en el 98 y, por supuesto, para la familia Picado, ellos son personas increíbles, me dolió mucho irme antes y me duele mucho irme ahora, pero repito, quiero estar rodeado de gente que crea en mí, que sume profesionalmente en mi carrera, que me ayude incluso, a desarrollar mi potencial.