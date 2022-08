¿Se acuerdan de The Calling? Costa Rica la tendrá en concierto este 2022

Tras realizar una campaña de expectativa en redes sociales, la empresa Blackline Productions confirmó este miércoles 3 de agosto que la banda estadounidense de rock alternativo The Calling, se presentará en concierto en Costa Rica.

“En esta ocasión hemos querido experimentar un poco más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a brindarle a nuestro querido público. Para lo cual nos complace poder presentarles por primera vez en Costa Rica a The Calling, la cual es una de las bandas de rock alternativo más importantes de inicios de los años 2000″, explicó la productora en un posteo en Facebook.

Con su gira 'Camino Palmero', The Calling visitará por primera vez a Costa Rica. (Facebook)

La cita está pactada para el domingo 18 de diciembre en el club Pepper, en Zapote. Las entradas estarán a la venta en los próximos días.

El grupo realiza una gira internacional para festejar el 20 aniversario de su disco debut Camino Palmero. Una de las canciones más famosas del grupo es Wherever You Will Go.