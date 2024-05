Los dos desconocidos futbolistas de Saprissa y Alajuelense que encontraron su sueño en Nicaragua

Si usted lee los nombres de Israel Reyes y Pablo Rodríguez, probablemente no los relacionará con el fútbol costarricense; sin embargo, ambos son deportistas formados en las plazas de nuestro país y hoy están cumpliendo su sueño de ser jugadores profesionales en Nicaragua.

Uno fue formado en Saprissa; el otro en Alajuelense. No obstante, carecieron de oportunidades en suelo nacional y la patria que los vio nacer se convirtió en el lugar que les abrió la puerta al profesionalismo deportivo.

Reyes tiene 21 años y cuenta con un recorrido más amplio en Costa Rica, porque hizo sus divisiones menores en la “S”, aunque también tuvo un paso por el primer equipo de Guadalupe, cuando era dirigido por Alexander Vargas. Llegó al Municipal Grecia, donde finalmente debutó.

Aunque nació en territorio pinolero, Israel arribó a Costa Rica cuando cumplió un año, junto con su familia. Acá hizo sus estudios, también sus primeros pasos deportivos y no fue hasta enero del 2024 que volvió a salir del país; en ese caso para regresar a Nicaragua y vincularse al Managua F.C.

Israel Reyes (primero abajo de der. a izq.) llegó en enero al Managua F.C. Fotografía: Cortesía

“En 2022 me convocaron para jugar con la Sub-20 de Nicaragua contra Estados Unidos. Ahí me vieron y me dieron seguimiento hasta que me convencieron de venir a intentar acá”, afirmó.

El extremo derecho confesó entre risas que la experiencia ha sido toda una aventura, ya que él solo había salido de Costa Rica para concentrarse con la selección juvenil nicaragüense.

Ahora, el ofensivo tiene que velar por su alimentación, además de todos los aspectos que conlleva vivir solo.

“No voy a mentir que ha sido fácil, porque no lo ha sido. Aunque soy de acá, pues tengo toda mi vida en Costa Rica; de hecho, hasta tengo la doble nacionalidad... Pero ha sido una experiencia de crecimiento”, acotó.

Israel se convenció de ir a Nicaragua porque quería regularidad; ante esto, en el Managua F.C. le hicieron saber que pasaría a ser un jugador importante, además de que se pusieron como meta ingresar a la próxima Copa Centroamericana.

“Me ha gustado mucho acá, me han tratado bien, he tenido minutos, tuve una lesión empezando, me perdí la segunda vuelta del torneo, pero ellos me han tratado sumamente bien y estoy agradecido”, dijo.

En el mismo camerino se encuentra el otro caso. Pablo Rodríguez llegó a Costa Rica con cinco años; él y su familia se asentaron en San Carlos. En territorio norteño hizo sus primeras armas y rápidamente llamó la atención de Alajuelense.

“Nosotros en Costa Rica vivimos en La Fortuna. En el colegio hice pruebas y entré en el equipo del colegio, de ahí me fui al equipo Profusi Peñas Blancas que es de Bryan Oviedo. Ahí estuve dos años y me llevaron a hacer dos pruebas a la U-15 de la Liga, me quedé y también estuve en proceso U-15 de Costa Rica”, recordó.

Según Rodríguez, en la Fedefútbol compartió camerino con figuras como Fernan Faerrón y Josué Abraca (exvolante).

Pablo Rodríguez es el lateral izquierdo del Managua F.C. Fotografía: Cortesía

“Yo salí de la casa a los 13 años, desde ahí me acostumbré a vivir solo. Siempre estuve con gente que me tendió la mano, porque mis papás trabajaban en Fortuna y no podían acompañarme a estar en la Liga o la Selección”.

Sin embargo, cuando tenía 17 años recibió un golpe a su ilusión, ya que, según recuerda, le hicieron saber que si seguía en la institución debía someterse a un trámite largo para no ocupar cupo de extranjero. Ante esto, él prefirió dejar la Liga e irse a San Carlos.

“Me fui a San Carlos cuando cumplí 18, la selección de Nicaragua me contactó y yo fui a la Sub-20 y a la Mayor. Después el técnico que era asistente de Henry Duarte me llamó al Deportivo Ocotal. Yo antes de venir acá estuve en Palmares un año, pero me llamaron de Managua”, mencionó.

Rodríguez es lateral izquierdo y estuvo muy cerca de debutar en la Primera División tica con Luis Marín, en la primera etapa del timonel.

“Yo acá estoy feliz porque llegué a un fútbol que está en crecimiento, porque ya no es como antes. Ahora ellos quieren competir. De hecho, aunque tuve el chance de integrar Selección de Costa Rica en el pasado, la verdad es que ahora me pongo a disposición de Nicaragua 100%”, concluyó.

Israel Reyes y Pablo Rodríguez están junto a Alfonso Quesada en el torneo de Nicaragua. Ellos dos abandonaron de manera silenciosa el fútbol tico que no les dio oportunidades y ahora en el vecino país sonríen porque han podido demostrar sus condiciones, al punto de que han sido tomados en cuenta en la selección de Nicaragua.