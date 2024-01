José Giacone, rey en Nicaragua, explica cómo se ve el fútbol costarricense a lo lejos

José Giacone consiguió a finales del 2023 su tercer título como monarca de la Primera División de un país. El estratega que celebró con Herediano y Pérez Zeledón en Costa Rica, también lo hizo con el Diriangén de Nicaragua.

Desde tierra nicaragüense, el timonel habló con La Nación y analizó su actualidad, también explicó cómo se ve el fútbol tico desde lejos.

Giacone detalló que el cetro fue un gran respiro para él y su cuerpo técnico, sobre todo porque al inicio de su gestión tuvo muchos cuestionamientos con apenas un mes en el cargo de entrenador. El equipo no logró un buen desempeño en la Copa Centroamericana, pero levantó en el certamen local.

-Más en frío... Suma su primer campeonato fuera de Costa Rica... Copiado!

-Fue una gran alegría salir campeón, es culminar los objetivos que se trazan con satisfacción. No es normal ser campeón, porque en el fútbol no hay una verdad absoluta. Conocer otro ambiente, otras costumbres y lograr finalizar bien lo tomo como algo muy positivo en mi carrera.

-¿Sabe mejor el título luego de un comienzo tan cuestionado? Copiado!

-Generalmente hay muchos intereses, la prensa nos desconocía totalmente. Nosotros agarramos un equipo con 12 salidas y 12 refuerzos, recién se estaba armando. En la Copa Centroamericana no nos fue bien y nos pedían resultados como si trabajáramos acá hace tres años. Los medios de comunicación se encargaron de generar una falsa expectativa.

“Yo al final me centré en demostrar con resultados, no me puse a pelear con la prensa y me centré en lo que tenía que hacer. Quería mejorar el funcionamiento del equipo y lo logré.

“Solo perdimos cuatro veces, tuvimos un rendimiento de un 70%. Al final quedo muy contento por el logro y por reponernos de la adversidad”.

-Tan bien lo hizo que su nombre sonó muy fuerte para el Cartaginés en 2024. Copiado!

-Yo tuve varias conversaciones con don Leo Vargas (hijo), pero antes de campeonizar. Hablamos no de una intención, sino de deseos, pero nada formal. Yo si te puedo decir que me gustaría dirigir algún día Cartaginés, él también me manifestó que me han querido. Pero fueron conversaciones de momentos, no hubo propuesta formal, solamente se habló de intenciones. Sonó mucho mi nombre al final, pero yo estaba centrado en la final.

-¿Qué lo motivó para renovar en Nicaragua? Copiado!

-La idea es seguir creciendo y ganando. Obviamente el clásico rival nuestro llegó a la final de Centroamericana, ahora yo quiero ganarla. Acá nos han apoyado en momentos complicados, y sería muy desleal tomar la decisión de irme, yo estoy muy agradecido. Ahora quiero tomar títulos, resultados.

-¿Le genera ilusión la selección de Nicaragua? Copiado!

-Cuando uno firma un contrato tiene que ser consecuente. Estoy agradecido con Diriangén, pero como cualquier técnico uno busca crecer, a mí me gustaría dirigir una selección, me encantaría participar en un mundial, son ilusiones que uno se plantea, ¿Por qué no puedo soñar? Si lo he hecho bien. Los proyectos que hemos tomado los hemos llevado a buen puerto.

-¿Qué le falta al Diriangén para competir a nivel internacional? Copiado!

Lógicamente queremos mejorar la planilla, hubo la salida de un centro delantero. Hay varias llegadas de jugadores que teníamos a préstamo, también volvió un brasileño, estamos detrás de un centro delantero que estamos gestionando, pero la base del equipo se quedó.

-¿Tiene algún tico en la mira? Copiado!

-Tenemos los cinco extranjeros, entonces tendría que ser algún tico con descendencia, pero en este momento no. Yo seguí casi todos los partidos del torneo anterior y hay varios que me interesan, pero no los puedo traer.

-¿Desde afuera cómo se ve la liga tica? Copiado!

-En realidad lo que se ve es que los cuatro tradicionales han marcado una brecha que los adelanta, el más cercano fue ADG pero no estuvo tan cerca. Antes equipos como Pérez, San Carlos, Santos estaban en la pelea y eran protagonistas... Ahora hay una brecha, pero eso no es malo. El equipo no tradicional puede competir con otras armas desde lo táctico, desde lo estratégico.