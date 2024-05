¿Se atreven? Conducí por estas calles en Italia

Casasco d‘ Intelvi, Italia. Desde que tracé la ruta de tres días por los ocho pueblos más hermosos del Lago di Como en Italia, supe que debía pasar por calles angostas y sinuosas.

Luego vino la tarea de buscar el hospedaje y escogí un bello apartamento en la montaña, a unos 15 minutos en auto de Argegno, uno de los poblados a orillas del lado oeste del lago. Como renté un vehículo, me quedaba perfecto.

Para llegar al alojamiento, debía atravesar el pequeño pero hermoso pueblo de Casasco D’ Intelvi, donde la calle se hace más y más estrecha.

Cada vez que pasaba, cruzaba los dedos para no toparme otro auto, pues alguno de los dos debía dar marcha atrás. ¡Solo me sucedió una vez y me tocó retroceder!

En un par de lugares, el auto apenas pasaba. Para ello, tenía que cerrar los espejos retrovisores.

En otros sectores del camino, las abruptas curvas son parte del panorama. Así que hay que armarse de valor.

En el video que incluyo en este artículo les muestro mi experiencia al volante bajo estas condiciones. De paso les recuerdo que los costarricenses requerimos licencia internacional para conducir en Italia.