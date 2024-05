Buenas noticias para los amantes del teatro: una nueva sala abre en el centro de San José

Hamartia, en La Poética de Aristóteles, refiere a una decisión fatal de un personaje, que desencadena una serie de hechos trágicos. No obstante, la apertura del Teatro Hamartia busca cambiar este enfoque negativo y convertirse en un espacio donde arte y negocios convivan en balance

Desde su perspectiva, Martha Arrieta, dueña y directora general, ve reflejado en este concepto una decisión definitiva que lleve a su proyecto por una aventura de buenos sucesos. “No fue un problema, no es que me peleé con nadie o que salí en malos términos de algún lado. Fue una decisión que tomé y desencadenó en este montón de cosas”, explicó.

La sala de Teatro Hamartia está ubicada en el centro de San José, 100 metros al este y 25 metros al norte de la plaza de la Cultura. Tendrá su inauguración este viernes, a las 8 p. m., con la obra Colágeno, que tendrá funciones los fines de semana en el mismo horario. Los boletos tienen un precio de ¢6.000 y pueden reservarse llamando al 8806-8651.

El montaje, dirigido por José Arceyuth, narra la historia de Alejandra (interpretada por Karla Murillo), quien, tras 25 años de matrimonio con Emilio (Sergio Arce), decide divorciarse. Junto a su mejor amiga Valentina (Rebeca Gutiérrez) y de Nando (Armando González)-un joven en búsqueda de independencia-, la protagonista se embarca en un viaje de autodescubrimiento.

Además de Arrieta, el equipo de trabajo está conformado por Andrea Charod, coordinadora técnica; Andrea Espinoza, encargada de medios y redes; Jeffrey Montero, jefe de sala; Jesús Machado en producción y Eilyn Delgado en recepción y confitería.

La expectativa de llevar arte y negocio de la mano

Según comentó Arrieta, el Teatro Hamartia busca ser un espacio que acoja proyectos artísticos de calidad y, a su vez, sea autogestionable a nivel económico. Esto, desde su experiencia, es uno de los mayores retos en la escena cultural de Costa Rica.

“Existen otras opciones que, no es que no se nos hayan ocurrido, sino que se truncan por circunstancias que nos desencantan; pero solo abriendo espacios diferentes podemos analizar si funcionan o no. Es una cuestión de abrir caminos, lo cual es un riesgo, pero uno que tenemos que explorar”, declaró la dueña de Teatro Hamartia.

Arrieta tiene claro que este espacio no nació como deseo de tener un nicho propio para su arte y que, verse liderando el teatro, es una cuestión meramente circunstancial. Su visión, asegura, es gestionar desde una estructura horizontal, con roles claros.

“Las personas que conforman el equipo de trabajo están aquí porque confían en el proyecto, no en Martha Arrieta. Yo creo que delegar es empoderar y por eso, aunque por así decirlo yo tenga la última palabra (sobre todo financieramente), sé que cada quien tiene la capacidad para asumir decisiones”, comentó.

Esta búsqueda, asegura, debe abordarse de manera integral, de modo que los fines artísticos y lucrativos converjan para bien de todas las partes involucradas. Por esto, desean contar con una cartelera amplia, con diversidad de horarios y en constante renovación.

“Invito a artistas y a colectivos independientes a que se acerquen, a que conozcan nuestra propuesta. El arte debe ser un vehículo de expresión y nuestra capital necesita de esos espacios de encuentro”, enfatizó la fundadora.

A las puertas de la inauguración, Arrieta no considera que la emoción la desborde. Aunque afirma que tiene sentimientos positivos, está asumiendo el reto con “cabeza fría”, observando el desempeño de las ideas que está sometiendo a prueba.