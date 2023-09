Shakira se suma a la fiebre norteña con su nuevo tema ‘El Jefe’

Shakira está imparable: la cantante colombiana anunció que viene otro éxito en camino: El Jefe, una canción cargada de ritmos norteños en la que ha venido trabajando con Fuerza Regida, grupo de música regional mexicana que ha llevado sus ritmos hasta Estados Unidos.

Este sábado 16 de setiembre, ella publicó un adelanto de la pieza en sus redes sociales y anunció que el tema saldrá el 20 de setiembre.

Sensual y acorde a la música, Shakira sale vestida con unas botas vaqueras, un sombrero norteño y prendas negras y con flecos.

Esta es la primera vez que trabaja en una canción de ese género musical, luego de haber pasado por ritmos de boleros, pop, balada, tango y reguetón.

La artista que todo lo que canta lo transforma en oro dice en el adelanto: “Tienes todo pa’ ser millonario. Gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario”.

Sombrero, flecos y botas de tacón. Así se ve Shakira en 'El Jefe', la canción que lanzará el 20 de setiembre. (Capturas de X)

Por supuesto ya los fanáticos y medios de comunicación empiezan a especular que se trata de una indirecta lanzada a su expareja, Gerard Piqué.

Poco antes de su salida en redes sociales, se filtró este adelanto.

La meteórica carrera de la colombiana pasa un gran momento. El martes, Shakira hizo historia en los premios MTV Video Music Awards 2023, al convertirse en la primera artista latina en recibir el premio Michael Jackson Video Vanguard, reconocimiento a su trayectoria y contribución a la música.

La cantante colombiana, que estaba nominada a cuatro premios en la ceremonia, se presentó antes de recibir su premio, para interpretar algunos de sus éxitos más emblemáticos, incluyendo Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever, Chantaje, Loba - She Wolf y Te felicito, entre otras.

Al interpretar sus más grandes éxitos musicales, la intérprete puso a bailar a todos los asistentes, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Taylor Swift, quien cantó y bailó al ritmo de la barranquillera, mostrando su admiración por la colombiana.

Días después, la presentación sigue siendo una sensación en redes sociales alrededor del mundo.