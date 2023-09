Taylor Swift movió las caderas al ritmo de Shakira en los ‘MTV Video Music Awards 2023’

Taylor Swift es una de las cantantes más famosas en la actualidad; sin embargo, esta característica no le impide disfrutar de un espectáculo de Shakira como una fan más.

Swift fue una de las miles de personas que disfrutaron de la presentación de Shakira en los MTV Video Music Awards 2023, durante la noche de este martes, en el Prudential Center en Newark, en la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Taylor cantó, bailó y disfrutó cada una de las canciones que interpretó la colombiana durante más de diez minutos que duró su espectáculo.

La atención se centró en cada uno de los movimientos de las caderas de la barranquillera; sin embargo, la forma en que Taylor sintió la música llamó la atención en las redes sociales.

La intérprete de Blank Space disfrutó de principio a fin Whenever, Wherever. Mientras que Shakira cantaba, Swift no paraba de corear, jugar con sus manos y sacar sus “pasos prohibidos”.

“Como el más fan de Servicio de Lavandería, no saben la vida que me acaba de dar este video”, compartió el usuario @hal_desmond en su cuenta de X.

Como el más fan de Servicio de Lavandería, no saben LA VIDA QUE ME ACABA DE DAR ESTE VIDEO 😭😭😭 pic.twitter.com/YVR6VL2np5 — donnie-darko ✨ (@hal_desmond) September 13, 2023

Los internautas aplaudieron a Taylor en su momento de fan al ver a la intérprete de Waka Waka en el escenario.

“Ella es más fanática que todos nosotros juntos”, “¿Amamos a Taylor Swift? Claro que yes”, “Me encanta que se sepa la canción entera. La amo a la Tay”, “Entre reinas se cantan”, “Taylor meneando sus caderas, lo es todo”, “Se le conoce como el efecto Shakira”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de la colombiana que amaron la actitud de Taylor.

Swift, quien estaba nominada en 11 categorías, se llevó a casa cuatro galardones, incluyendo el de Video del Año.

En tanto, Shakira también recibió el galardón al Video Vanguard Award de este año, y con Karol G, recibió el premio a la Mejor Colaboración del Año por el tema TQG.