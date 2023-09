Así fue la presentación de Shakira en los premios ‘MTV Video Music Awards’ 2023

Shakira hizo historia en los premios MTV Video Music Awards de este 2023 al convertirse en la primera artista latina en recibir el premio Michael Jackson Video Vanguard, un reconocimiento a su trayectoria y contribución a la música. Además, tuvo una actuación que fue un espectáculo de luz y sonido que cautivó a los espectadores de todo el mundo.

La cantante colombiana, nominada a cuatro premios en la ceremonia, se presentó antes de recibir su galardón e interpretó algunos de sus éxitos más emblemáticos, incluyendo Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever, Chantaje, Loba - She Wolf, Te felicito, entre otros. En el escenario estuvo acompañada por una banda de músicos y bailarines.

La colombiana encantó a todos los presentes con la interpretación de sus mejores éxitos musicales

La última vez que Shakira actuó en los premios VMAs fue en 2006. Este año regresó para celebrar su Premio Vanguardia #VMA y su espectáculo fue de diez minutos en el cual inició interpretando Loba - She Wolf, y puso a bailar de inmediato a todos los asistentes. Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Taylor Swift, quien cantó y bailó al ritmo de la barranquillera, mostrando su admiración por la colombiana.

“Increíble, sin palabras, es una de sus mejores presentaciones como la del Super Bowl”, “La mejor de todas”, “Qué buen show, mucho mejor que el Super Bowl”, “Felicidades, muy merecido”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.

Shakira y sus hijos en la alfombra rosada de los VMAs

Shakira no fue la única que se robó el espectáculo. Durante el evento, lleno de música, destacaron las actuaciones de artistas como Anitta, Cardi B, Demi Lovato, Diddy, Doja Cat, Fall Out Boy, Karol G, Kelsea Ballerini, Lil Wayne, Måneskin, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo y Peso Pluma.

Además, Shakira recibió, junto a Karol G, el premio a la mejor colaboración del año por el tema TQG.

Shakira en la alfombra rosada de los VMAs en un diseño de Versace

