Shakira conmueve en Premios Juventud: ‘ustedes hicieron que volviera a creer en mí'

Este jueves se llevó a cabo la edición número 20 de los Premios Juventud en el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico. La gran ganadora de la noche fue Shakira, quien recibió homenaje como Agente de Cambio y además se hizo acreedora de ocho premios: Artista Premios Juventud Femenina, Mejor canción para mi ex, Girl Power, Mejor urban track, Mejor canción pop/urbano, Tropical mix y Social dance challenge.

Al recibir sus premios, la barranquillera pronunció un emotivo discurso en el que expresó lo que significan sus fans para ella: “Muchísimas gracias… Mi mayor suerte es tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y no rendirme. La verdad que cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza, cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad”, comentó.

También agregó: “Celebran conmigo mis alegrías, me acompañan en todas mis luchas y por ustedes, quiero ser mejor músico, la mejor artista y si se puede, una mejor persona para ayudar a nuestras comunidades más vulnerables en Colombia. Así que esto también es para ustedes”, empezó diciendo.

LEA MÁS: Shakira enfrenta nuevos problemas legales por presunto fraude fiscal en España

Posteriormente, Shakira subió nuevamente al escenario para recibir, de manos de Kany García, su premio como Agente de Cambio, otorgado en reconocimiento al trabajo que ha realizado con su fundación Pies Descalzos. Durante su discurso, la intérprete de Monotonía abordó el tema de las injusticias que se observan en la actualidad y mencionó a sus hijos y la importancia de enseñarles que no es necesario tener una posición destacada para generar un cambio en el mundo.

“Hoy que están Milán y Sasha aquí acompañándome, para mí es una gran alegría. Quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no es necesario ser una estrella del pop femenina, tener una fundación, ser político, ocupar un lugar de poder, ni ser famoso ni rico”, expresó.

Finalmente, Shakira concluyó su discurso diciendo: “Para ser agente de cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Solo hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario. Eso es poder y ustedes, la juventud, tienen ese poder. Y si les da rabia y si les incomoda la exclusión, y si no se dejan anestesiar por el dolor ajeno y si levantan su voz y no bajan los brazos, entonces puedo quedarme tranquila de que mis hijos y que ustedes son y serán la esperanza de muchos y son también y serán los verdaderos agentes de cambio. Muchísimas gracias”.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.