Bad Bunny y Taylor Swift sobresalen en la lista de los 10 artistas mejor pagados, según Forbes

El cantante urbano Bad Bunny debutó en la lista de la revista Forbes de los 10 artistas y creativos mejor pagados del mundo –y único latino–, que es liderada por el grupo de rock Génesis e incluye, además, a Taylor Swift, Sting y el actor Brad Pitt.

El puertorriqueño ocupa la posición número 10. De acuerdo con Forbes, el 2022 significó para el intérprete de Me porto bonito un ingreso de $88 millones, producto de sus dos giras: El último tour del mundo y su costosa The Worlds Hottest Tour, realizadas durante la primavera y el otoño del pasado año.

La ícono del pop, Taylor Swift, única mujer en el recuento, regresa a la lista en noveno lugar, con $92 millones, la mayor parte proveniente de ganancias de la música que lanzó en años anteriores, pese al éxito de su álbum Midnights, que lanzó en octubre, y de su gira Eras Tour, que continúa este año.

Mientras que el primer puesto es para el grupo de rock progresivo Génesis, con $230 millones.

La banda comenzó el año con la venta de derechos musicales por $300 millones a Concord Music Group. El resto de sus ingresos en 2022 llegaron de las regalías de giras y música grabada.

Sting, ganador de 17 premios Grammy, ocupa el segundo lugar con ingresos por $210 millones.

El cantante británico comenzó 2022 vendiendo toda su producción musical, tanto en solitario como cuando estuvo al frente de la banda The Police, por $300 millones.

La lista incluye también al actor, director y guionista Tyler Perry, con $175 millones, producto de su trabajo en el cine, sus programas BET TV y de lo que genera su estudio de producción.

El dúo de Trey Parker y Matt Stone ganó $160 millones como resultado del acuerdo heredado de HBO Max y su comedia musical Book of Mormon, señala además la revista que destaca que la mayoría de sus ingresos provienen de un acuerdo con Paramount, que garantiza a la pareja $935 millones durante seis años.

El quinto lugar es para los cocreadores de ‘Los Simpson’, James L. Brooks y Matt Groening, que ingresaron en 2022 $105 millones. El popular actor Brad Pitt fue incluido en la lista por sus $100 millones en 2022.

Según Forbes, la venta mayoritaria de su productora Plan B en diciembre le generaron unos $113 millones después de pagar honorarios, además de haber ganado unos $30 millones por las películas Bullet Train, Babylon y The Lost City.

Le siguen el icónico grupo Rolling Stones con $98 millones, en parte resultado de la gira en que ganaron $8,5 millones por noche y que les llevó a 15 ciudades en Europa.

El octavo lugar es para el director James Cameron, con $95 millones, debido a su éxito Avatar: The Way of Water, que además lo convirtió en el director de tres de las películas más taquilleras de todos los tiempos junto con la primera Avatar (2009) y Titanic (1997).

De acuerdo con Forbes, las cifras representan las ganancias antes de impuestos de 2022, menos los honorarios de representación (gerentes, abogados, agentes) y/o los costos operativos comerciales.