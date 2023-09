Piqué deja mensaje tras presentación estelar de Shakira: ‘estoy hecho un toro’

En la más reciente gala de los premios MTV Video Music Awards, la barranquillera Shakira fue coronada como la artista del momento. Además, conquistó al público y a los jurados con su presentación en vivo, en la que, acompañada de bailarines, interpretó algunos de sus más conocidos éxitos, como “She Wolf”, “Te Felicito”, “TQG”, “Hips Don’t Lie”, entre otros.

Su espectacular presentación generó una cadena de comentarios y burlas en contra del exfutbolista Gerard Piqué, expareja de la colombiana. Justo después de esa noche gloriosa de Shakira, Piqué reapareció en redes sociales con un polémico y enigmático comentario.

“A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo”, fue el mensaje que dejó el exfutbolista en su cuenta de X. De inmediato, hubo especulaciones y reacciones en las redes que asociaban la frase de Piqué con lo vivido por Shakira en los premios MTV Video Music Awards.

De los más de 12 artistas que se presentaron en la ceremonia, el show de la colombiana es, de lejos, el más visto en el canal de YouTube de MTV, con más de tres millones de visualizaciones en 14 horas, lo que demuestra que su espectáculo fue el favorito de la mayoría del público.

Además, la barranquillera fue nominada a cinco premios en la gala, y se llevó dos, lo que parece indicar que su frase, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, está más vigente que nunca.

Shakira deslumbró en los premios MTV

Todo indica que viene otro asalto entre Shakira y Gerard Piqué, según anuncian los medios de España. El título de su nueva canción de la colombiana será “El Jefe”. ¿Por qué?

“Pues porque ‘La Jefa’ era el apodo que recibía la de Barranquilla por parte de la pandilla de amigos de Gerard Piqué, ya que esta nunca quiso salir con ellos y corría el rumor de que el otrora jugador debía pedirle permiso para ir de fiesta”, dice el diario español AS.

Shakira anuncia 'El Jefe', su nueva apuesta musical

“‘La Patrona’ era otro de los apodos que le habían puesto los amigos del exfutbolista, por lo que se espera que este nuevo tema vuelva a estar cargado de dardos para el que fuera su pareja durante diez años y con quien comparte dos hijos: Milan y Sasha”.

Varios han sido los temas en los que Shakira le ha lanzado dardos a Piqué, quien ha sido el centro de atención por todo lo que ha pasado.

La intérprete de “Monotonía” reveló que una de las últimas alegrías que ha vivido está relacionada con la canción que realizó junto al productor argentino Bizarrap.

“‘La sección #53′ es un rotundo exitoso y ha batido todos los récords. No pensé que iba a ser tan emblemática, eso no me lo imaginaba”, aseguró Shakira.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.