Esto dice la nueva canción de Shakira: ‘Lo único que quiero es tu felicidad’

La cantante colombiana Shakira lanzó su nuevo sencillo musical llamado “Acróstico” este jueves por la noche, tras los éxitos previos de canciones como “TQG” con Karol G, su sesión #53 con el productor argentino Bizarrap, donde Piqué salió salpicado, y “Monotonía” junto a Ozuna.

Shakira hizo el anuncio de su canción a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje “Lo único que quiero es tu felicidad” y acompañado de una ilustración animada en la que se puede ver a dos aves corriendo a alcanzar a su mamá.

Al parecer, la canción estaría dedicada a sus hijos, después de todo lo que han tenido que lidiar con la separación de su progenitor Piqué.

En el video musical se puede observar a tres aves las cuales serían Milan, Sasha y Shakira.

Esta es la letra de la canción de Shakira, en la que plasmó de manera tierna sus emociones relacionadas con el perdón, el amor, la felicidad, la fragilidad, las heridas, el olvido y la resiliencia, entre otras:

“Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos pero no llegamos.

“Nunca dudes que aquí voy a estar, háblame que te voy a escuchar. Aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo, una sonrisa tuya es mi debilidad.

“Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla. Aprender a perdonar es de sabios, solo te sale amor de esos labios.

“Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan; los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Si he de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón.

“Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy”.