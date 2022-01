¿Qué música esperar para el 2022? Rosalía, Christina Aguilera, Avril Lavigne y más

Si ya acabó de repasar los mejores discos del 2021, es momento de emocionarse porque ya muchos lanzamientos musicales importantes para este nuevo año tienen fecha.

Así que anote cuándo serán las fechas de arribo de algunos de los discos que de seguro serán eje de conversación en los próximos doce meses. Sea flamenco, funk, pop, reguetón, indie o rock... Habrá música para todos los gustos.

A continuación, algunos de los lanzamientos más esperados.

The Weeknd

El próximo 7 de enero se estrenará Dawn FM, el nuevo trabajo del cantante canadiense, según el anuncio que hizo en sus redes sociales. En la producción participan Jim Carrey (así como se lee), Quincy Jones, Tyler The Creator y Lil Wayne.

Rosalía

La tarea que tiene por delante Rosalía no es menor. Su último álbum, El malquerer, trascendió las fronteras del flamenco y subvirtió el género español con una producción que bebía del pop y el hip-hop.

Tras dejar la barra alta, la cantante espera repetir su hazaña con Motomami. En una entrevista con la revista Rolling Stone, aseguró que este será el disco más importante de su carrera.

Sebastián Yatra

El colombiano Sebastián Yatra tendrá uno de los primeros lanzamientos del año con Dharma, el cual está pactado para salir el 28 de enero. El disco incluirá algunos de sus últimos éxitos como Pareja del año, pieza con Myke Towers.

Rosalía con 'Motomami' será eje de conversación, al igual que el regreso de la icónica Avril Lavigne. Foto: diseño propio

Avril Lavigne

Durante un chat con sus seguidores en Instagram, la canadiense confirmó que su nuevo disco ya está terminado y que saldrá en verano. “Está hecho”, ha dicho para ilusionar a sus fanáticos, quienes se quedaron con ganas de ver la gira mundial de la cantante a causa de la pandemia. Se espera conocer en las próximas semanas el título del disco y el mes de lanzamiento.

Liam Gallagher

Aunque siempre es recordado por su legado con Oasis, Liam Gallagher ha llevado una gran carrera como solista. Hace poco presentó su MTV Unplugged y aprovechó para anunciar que el 27 de mayo lanzará su tercer álbum, titulado C’MON YOU KNOW. “Será una experiencia bíblica”, ha dicho el artista.

Christina Aguilera

La Fuerza es el título que traerá de regreso a la escena a esta diva del pop. Después de presentar Pa mis muchachas, tema con Nathy Peluso, Becky G y Nicki Nicole, Aguilera quiere volver con todo a la industria. “En el disco celebraré mi poder como mujer”, ha dicho en redes sociales.

Jack White

Luego de estrenar un álbum junto a The Raconteurs el año anterior, el rockero Jack White regresará con dos álbumes en solitario. Los nombres de los discos serán Fear Of The Dawn y Entering Heaven Alive, los cuales están pactados para el 8 de abril y 22 de julio, respectivamente.

Alt-J

Hace casi cuatro años fue la última producción del grupo británico de indie rock, titulada Reduxer. Aquel álbum no dejó muy satisfechos a los fanáticos, por lo que The Dream pretende borrar esa sensación en el 2022. Estará disponible el 11 de febrero.

Camilo

Uno de los grandes ganadores de la música del 2021 fue Camilo. Tras arrasar en los Latin Grammy, el colombiano no quiere detenerse y lanzará su tercer disco en el 2022, el cual sucederá a los exitosos álbumes Por primera vez (2020) y Mis Manos (2021).

Música del 2022: estrenos Christina Aguilera y Camilo pondrán sabor tropical a la música del 2022. Foto: diseño propio

Beach House

El dúo de Baltimore se ha consolidado como uno de los mejores representantes de música atmosférica. Después de dos años de pausa, volverán con un gran proyecto titulado Once Twice Melody, que se presentará en dos tractos: el 19 de enero y 18 de febrero.

Korn

Pasan los años y la fanaticada de Korn sigue al pie de la banda de nu metal. Dos años después de su último álbum, presentarán Requiem, que será lanzado en plataformas digitales el 4 de febrero.

Música del 2022: estrenos El controversial Liam Gallagher vuelve a escena; lo mismo que con Korn. Foto: diseño propio

Stromae

¿Recuerdan Alors on Dance? El talentoso productor francés Stromae regresa con su particular electrónica tras diez años de pausa. Multitude es el título que lleva este nuevo álbum, que estará disponible para escuchar el 4 de marzo. Ya se puede oír su primer adelanto, titulado Santé.

Anitta

La brasileña Anitta presentará Girl from Rio, disco de pop, funk y reguetón, del cual ha prometido “una reivindicación de sus raíces”. Ya hay algunos sencillos pertenecientes al disco que están disponibles, entre ellos Tócame, Me gusta, Loco, Faking love y Envolver.

Arctic Monkeys

El culto que trae encima Arctic Monkeys es gigante y las olas de fanáticos en el mundo quieren más del rock que coronó temas como Do I Wanna Know? y R U Mine?.

Después del álbum Tranquility Base Hotel + Casino, la banda pareciera regresar en el 2022. El baterista Matt Helders confirmó a finales del año pasado que el nuevo disco está prácticamente listo.