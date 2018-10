“Mi casa está casi que en la frontera con Nicaragua. Mi vida siempre fue tranquila, alejada de las personas, de la ciudad, casi no me relacionaba con nadie. Vivía rodeada de animales y naturaleza. Cuando me tocó irme a estudiar a la universidad, me volví independiente. Mis papás me protegieron mucho, pero me dejaron ir a estudiar mi carrera”, cuenta.