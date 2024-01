Lucho Barahona salió del hospital y está ‘cuidadito, calientito y comiendo’

Luego de un internamiento de poco más de una semana, el actor y director de teatro Lucho Barahona ya salió del hospital y actualmente se encuentra en una casa de retiro.

Así lo confirmó la actriz Marcia Saborío, quien junto a otros colegas se ha mantenido al cuidado de Barahona.

La situación que llevó al artista al centro médico fue muy complicada, ya que a Lucho lo encontraron deshidratado en su casa de habitación, luego de que su pareja Luis Alvarado falleció en el lugar. De acuerdo con una publicación del diario La Teja, Alvarado murió de un paro cardiaco y, como ambos vivían solos, Lucho no pudo hacer nada por él.

En ese lamentable contexto, Barahona permaneció desorientado durante cuatro días, hasta que una vecina los encontró.

Barahona fue internado en el hospital Calderón Guardia desde el domingo 7 de enero. Durante su estadía en el centro médico, varios amigos suyos lo acompañaron y estuvieron pendientes de él, entre ellos las actrices Marcia Saborío, Ivonne Brenes y María Torres, así como Alejandro Rueda y los actores Mauricio Astorga y Gustavo Rojas.

El actor y director de teatro Lucho Barahona, quien es originario de Chile, es una institución del teatro costarricense. Su trabajo en las tablas marcó varias generaciones de artistas. (Jose Cordero)

Lucho, quien tiene 93 años y padece Alzheimer, fue atendido por la deshidratación, por los días que pasó sin comer ni beber. Sin embargo, la fortaleza de este hombre del teatro costarricense lo sacó en pocos días de su hospitalización y los médicos, según Saborío, están sorprendidos por su buena recuperación.

Barahona abandonó el centro médico el martes 16 de enero, confirmó Saborío. En este momento se encuentra en una casa de retiro, que pertenece a una colega del medio teatral tico.

“Gracias a Dios está calientito, cuidadito, contento y comiendo”, afirmó la intérprete.

(Video) Lucho Barahona cuenta sobre su vida en época de coronavirus

Saborío agregó que al principio Lucho estuvo un poco asustado por lo que sucedió, pero que ahora comprende lo que pasó y está tranquilo.

“Lo que vivió no fue jugando, pero él no está solo, tiene una familia que se llama los actores de Costa Rica, que lo amamos. No va a estar solo”, aseveró Saborío.

La actriz contó que el gremio está muy unido en la atención de Lucho y que están muy agradecidos también con los ticos, que han estado pendientes de su estabilidad.

Tanto a Luis Alvarado como a Lucho Barahona, el gremio teatral costarricense les ha tenido mucho cariño y respeto. (Jose Cordero)

“El que estemos unidos por Lucho es el reflejo del amor que nos ha dado a todos los que somos sus hijos en el arte. Lucho no quedó solo porque quedó acompañado por un medio que lo admira y lo respeta”, manifestó Saborío.