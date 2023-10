Natalia Rodríguez rinde un conmovedor homenaje a su ‘héroe de carne y hueso’

Natalia Rodríguez decidió publicar un mensaje emotivo y cariñoso en honor a su esposo, el médico Emilio Garro, a quien ella cariñosamente denomina su “héroe de carne y hueso”. El 11 de octubre se revela como un día significativo para ambos, dado que el doctor, quien ejerce su labor en el Hospital México, celebra su aniversario, y Natalia no deseó dejar pasar la ocasión sin recordar cuán agradecida está por su intervención cuando sufrió una herida en la pierna en su hogar.

“Feliz cumpleaños al que se ríe conmigo, roba suspiros, me da tranquilidad emocional, me escucha, me regaña, me aconseja, viaja, me acompaña en todos mis trabajos, mi mayor fan, fotógrafo, doctor, mejor amigo, esposo... En fin, ni yo me atreví a pedir tanto en esta vida, gracias Dios por la existencia y vida de Emi, sos luz para todos los que te conocemos y rodeamos de tu gran corazón y bondad. Gracias por tu bella forma de ser, que cumplas millones de años más”, compartió la presentadora de ¡Qué buena tarde! en sus redes sociales.

La periodista se fue hace poco a conocer los elefantes junto con su esposo. (Instagram de Natalia Rodríguez)

Natalia también compartió que redactó este mensaje exactamente en el mismo lugar donde, en diciembre de 2018, estuvo al borde de la muerte debido a un accidente que la llevó a chocar accidentalmente contra un ventanal en su residencia. En sus propias palabras: “En ese preciso sitio, yacía yo, prácticamente sin vida. Te agradezco eternamente por estar siempre presente y por salvar mi vida en este mundo físico. Eres mi héroe de carne y hueso”.

Natalia y Emilio contrajeron matrimonio el 29 de febrero de 2020