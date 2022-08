Natalia Rodríguez explica su combinación de vestidos de princesa con tenis altas

La moda, las tendencias, sentirnos cómodas o de repente honrar nuestra originalidad son algunos factores que en ocasiones definen nuestros atuendos. Durante la novena gala de Dancing with the Stars (DWTS), la presentadora Natalia Rodríguez lució una combinación que captó miradas: llevaba tenis de plataforma debajo de su vestido de princesa.

Esa elección de calzado tiene una razón de ser y ella lo comentó la mañana de este lunes 22 de agosto. Natalia, una de las figuras costarricenses más seguidas en redes sociales (en Instagram suma 572.000 seguidores), y quien en sus constantes posteos se muestra con atuendos variados que generan el interés de los usuarios, luce como una fanática de la moda, sin embargo, los tenis con vestido van más allá de la estética (en tiempos recientes usar tenis con vestidos de todo tipo es una fuerte tendencia).

Durante las galas de 'Dancing with the Stars', estos son un par de tennis de los que Natalia Rodríguez lleva bajo sus vestidos de corte princesa. (JOHN DURAN)

Para empezar, comentó que los tenis blancos que llevaba el domingo 21 son los que muchas novias eligen para usar el día de la boda y sentirse cómodas; ella confió que ella los usa con los vestidos de gala desde hace dos temporadas del concurso de ballroom.

La vida de Natalia Rodríguez: la prueba de casi perder una pierna y vivir con un doctor que lucha contra el coronavirus

“Las mías tienen tacón (plataforma interna) para poder caminar. Yo solo puedo caminar en tacones porque tengo el pie caído por mi accidente”. Rodríguez se refiere al percance casero que sufrió en diciembre del 2018 y que la tuvo en riesgo de perder su pierna izquierda. Esa vez ella chocó contra una puerta que tenía un vidrio provisional y que tras el impactó le provocó graves heridas.

Aquel suceso pudo ser fatal y por eso Natalia lo ha contado como testimonio y nunca ha ocultado sus cicatrices que son la muestra de su “milagro”. Desde entonces, su vida tuvo ciertas variaciones y el uso de zapatos altos, como los tenis de plataforma, tienen su razón de ser en los cuidados que la también presentadora de Qué buena tarde debe mantener.

“Más allá de que se usen con vestidos largos (por moda), mi principal motivo de usarlas es por seguridad. A esos vestidos como son presentados no se les corta el largo. Como yo tengo que estar subiendo y bajando gradas hacia el balcón (del estudio Marco Picado) es que decidimos que por seguridad, al usar esos vestidos, es mejor que yo ande las tenis de boda que tienen tacón”.

Natalia Rodríguez durante la quinta temporada de 'Tu cara me suena'. Ella nunca ha ocultado sus cicatrices y en la producción de Teletica Formatos tampoco se lo han pedido. Cuando no lleva vestidos largos ella usa zapatos de tacón que no sean demasiado altos. Foto: Natalia Rodríguez para LN

Además, Natalia se refirió a otros cuidados que tiene la producción con ella para evitar cualquier accidente. También recordó las condiciones de su extremidad tras el accidente, pues es hasta dentro de cinco años que se sabrá si la cirugía a la que sometieron tras lo ocurrido funcionará al 100%.

Esa vez, a ella le reconstruyeron varios nervios, músculos y le tuvieron que cortar completamente una arteria.

“Cuando uso otros vestidos (en los que se ven más los zapatos y utiliza generalmente de tacón) intentan no ponerme tantas intervenciones en el balcón y más en el set principal porque mi pierna no tiene movilidad al 100%. Ella no se mueve. Entonces son medidas para evitar un tropiezo o que se me enrede el vestido con el zapato, pues todavía no mantengo el equilibrio al 100%, entonces es por seguridad. Imagínese que yo me cayera de esa altura y que mi pierna recibiera un impacto de esos, mi pierna está en recuperación. Yo sigo cuidando mi operación y en el canal también me ayudan a cuidarla”.

Un sofisticado cuidado Copiado!

Si bien por temas de moda el uso de tenis con vestido no se ve mal, Natalia insiste que la prioridad es velar por su pierna y evitar una caída.

“Realmente al aire esas cosas no se ven, solamente quienes están en el show lo notan. Esas personas recordarán que tengo una operación muy delicada y que casi recibo la amputación de mi pierna. Entonces la cuido todo lo posible. A veces también uso mi media de compresión porque me ayuda a desinflamar la pierna, pues el programa al ser en vivo es muy intenso y estamos yendo de un lado al otro”, detalló Rodrúguez, reiterando que lo que busca en todo momento es su seguridad.

Estos son los zapatos que Natalia Rodríguez utiliza por seguridad. Los de la foto y que usó durante la novela gala son los mismos que llevó el día de su boda. (JOHN DURAN)

Una curiosidad adicional es que los tenis utilizados durante la novena gala son justamente los que usó en su boda. Para Dancing with the Stars compró otras, solamente que las nuevas son más brillantes, muy afines al programa.

“Son los zapatitos que ando siempre. No se ven y son muy seguros”, dijo.

Pese a andar en tenis, Rodríguez aseguró entre risas que sintió que se caía varias veces y que las personas de la producción le insistían en el cuidado.

“Cuando ando mis botines siento más seguridad y libertad, pero ayer casi me descalabro como tres o cuatro veces”, concluyó sonriendo.