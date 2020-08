“Yo me veo al aire y es como si no me hubiera pasado nada. Mis compañeros me ayudan a todo: a subir, a bajar, lo que sea. Nadie me discriminan por mis lesiones. En el canal no me ocultan mis cicatrices para nada. Creo que la gente lo agradece. Muchas personas me escriben de que qué dicha que me ponen enaguas y puedo enseñar mis cicatrices al aire. Las mujeres, principalmente, se sienten identificadas por alguna lesión o accidente u operación que se han tapado y que por tantos años no se ponen shorts o vestidos de baño. Al verme la pierna así llena de cicatrices se animan. Esto va más allá de algo estético. Nuestras cicatrices representan historia. Son tatuajes de vida. Creo en el hecho de modelarlos. Doña Paula (Picado) y Vivian (Peraza), las productoras lo han entendido. No me ocultan”, expresó.