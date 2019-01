“Cuando me estaba muriendo en mi casa, porque literalmente me desangraba, cuando no sentía brazos ni piernas yo volví a ver mi casa y pensaba “está nueva, me ha costado y usted sabe que me muera ya'. En ese instante me di cuenta de que somos un alma, no somos la cantidad de millones que creemos que podemos hacer en la vida, al final no importa ser el más famoso en redes sociales, o el más popular de la televisión. La idea en la vida es dejar una huella bonita”, reflexiona.