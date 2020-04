Garfield, quien actuaba con naturalidad siguiendo el estilo de método, tuvo papeles de reparto importantes en algunas de las mejores películas de los 70, incluyendo The Conversation, de Francis Ford Coppola; The Candidate, con Robert Redford; Nashville, de Robert Altman; Bananas, de Woody Allen; The Front Page, de Billy Wilder; The Brink’s Job, de William Friedkin, y The Stunt Man, de Richard Rush.