Miss Costa Rica: Conozca a Alejandra González más allá del ‘ella es la novia de...’

Alejandra González Villalobos retomó el sueño de ser Miss Costa Rica. En el 2016 fue parte del certamen de belleza y, este 2023, lo vuelve a intentar. Su propósito es coronarse para inspirar a mujeres y niñas con el mensaje de que con esfuerzo siempre se puede salir adelante.

Durante su proceso, la candidata ha trabajado por mostrar a la persona que es, ya que en años recientes ha sido reconocida y mencionada por ser la novia de Don Stockwell, empresario y figura de la farándula costarricense.

Alejandra González de Miss Costa Rica: 'Sabía que las críticas iban a existir'

“Sé que mi situación ante el público siempre ha sido polémica o comentada”, dijo en el video que acompaña esta nota.

Sabiendo que su relación es tan conocida, Alejandra se preparó para que las críticas que pudieran llegar no le afectaran. Eso sí, le pidió a su novio que se mantuviera al margen de este proceso.

“Antes me afectaba (las críticas), no dimensioné que fuera a ser fuerte. Es difícil ver a las personas asegurar cosas que no son. Conforme pasó el tiempo entendí que a las personas nunca les vas a quedar bien. Hablan con razones o no. Hace siete años no éramos pareja y, de igual manera, cuando participé en Miss Costa Rica (en el 2016), me inventaron cosas, no con él, pero cosas que no eran ciertas”, recordó.

LEA MÁS: Miss Costa Rica 2023: El renacimiento de la candidata que es mamá y superó la depresión posparto

Por segunda vez, Alejandra González intenta ganar la corona de Miss Costa Rica. (JOHN DURAN/ #Costa Rica)

Alejandra se describe como una mujer segura, que siempre se ha esforzado por tener lo suyo. Ella no cree que otra persona “le puede abrir camino”.

“Si sos buena lográs lo que te proponés. A Miss Costa Rica vine, hice mi proceso y daré lo mejor. Don está al margen. Este es un proceso que quiero vivir sola, a mi manera. Él me apoya y motiva. Desde el momento que decidí participar sabía que iban a existir críticas (por su relación). Psicológicamente estaba preparada. La gente que conoce mi historia sabe que he trabajado y me he esforzado”.

Alejandra González, quien en el 2018 participó en Señorita Verano, asegura que no puede controlar que las personas hablen de ella, eso sí, decide que eso no le afecta “y punto”.

“Mi mamá me enseñó a ser una mujer fuerte”.

Su historia Copiado!

Nacida en San Ramón, hace 26 años, Alejandra se crio en Palmares y se mudó a San José a sus 20.

Es la tercera de cinco hermanos y recuerda con cariño su infancia. Su adolescencia fue difícil, confía, pues dice que el divorcio de sus padres marcó su vida, aunque también la situación formó a la persona que es hoy.

“Cuando mis papás se divorciaron, empecé en un proceso de comparación con la familia de mis amigas que tienen a sus papás juntos. No tenía edad para entender. Solo quería verlos juntos. Mi papá perdió el trabajo y mi mamá y nosotros pasamos una situación económica difícil. Mientras todo se acomodaba, mi mamá se hizo cargo de todos”.

Las dificultades económicas, cuenta Alejandra, la hicieron valorar y comprender que en la vida todo cuesta. Su madre, dice, le enseñó a ella y a sus hermanos a salir adelante, independientemente de las situaciones.

“Por eso no nos cansamos de luchar y de trabajar todos los días”.

En caso de convertirse en Miss Costa Rica, la comunicadora Alejandra González, de 26 años, trabajaría por la niñez, las personas adultos mayores y los perritos abandonados. Foto: Arnoldo Robert

LEA MÁS: Candidata de Miss Costa Rica que mide 1.60 m.: ‘Vine porque eliminaron los requisitos de estatura’

Obstáculos Copiado!

Durante su historia, aparte de la separación de sus papás, Alejandra se ha enfrentado a obstáculos y pérdidas.

“Muchas veces me he enfrentado al sentimiento de que no soy capaz y he tenido inseguridades”.

Sin embargo, las situaciones de la vida la han hecho caminar por una senda de agradecimiento. Actualmente, ella valora el hoy, sobre todo luego de perder a su abuelita en tiempos de pandemia.

“La vida es demasiado fugaz. Ella se fue cuando la covid-19 estaba en lo peor. Por dos semanas no pudimos comunicarnos. Nadie se pudo comunicar. Fue difícil porque la vida de mi mamá era estar con mi abuela. Su partida fue un golpe para mi mamá. Como hijas tratamos de estar al lado de ella. Cuando vi por última vez a mi abuela jamás imaginé que era la última vez. La vida nos trae sorpresas que muchas veces no son gratas. Hay que aprender a aprovechar cada momento”.

Los ojos en la corona Copiado!

Alejandra González desea ser Miss Costa Rica y por eso este año vuelve a luchar por la corona. Sin embargo, su regreso se da cuando ella vislumbra ‘el ser reina de belleza’ de una manera distinta. La primera vez que lo intentó pensaba que ser miss tenía que ver solo con “la presentación personal”.

“Ahora tengo una idea más clara. Pienso que ser reina es ser esa voz, una embajadora de belleza para inspirar mujeres. Las niñas nos ven y somos responsables de dejarles un mensaje. Quiero decirles que siempre se puede. Vengo de un pueblo alejado de la ciudad donde las oportunidades eran limitadas”.

Alejandra González se enfoca en lo bueno de su vida. Las críticas no la desvelan. Foto: Arnoldo Robert

LEA MÁS: Candidata de Miss Costa Rica: ‘Lo que le pasó a mi papá me hizo tocar tierra’

De llegar a ser “la embajadora de la belleza costarricense”, Alejandra quiere continuar trabajando con fundaciones de bien social.

Actualmente, la candidata es voluntaria en el Banco de Alimentos y más adelante quiere trabajar con niñez, personas adultas mayores y perritos abandonados.

Este miércoles 16 de agosto, Alejandra González vivirá nuevamente una final de Miss Costa Rica con la mirada fija en la corona. De resultar ganadora, la comunicadora representaría al país en Miss Universo el próximo 18 de noviembre en El Salvador.

Espere en los próximos días las historias de las otras candidatas que sueñan con la corona de Miss Costa Rica.