Candidata de Miss Costa Rica: ‘Lo que le pasó a mi papá me hizo tocar tierra’

Si algo caracteriza a Fariany Gutiérrez Brenes es su generosa sonrisa, una que poco a poco se va haciendo más pequeña cuando recuerda uno de los momentos que más han marcado su vida: la enfermedad de su papá.

Fariany Gutiérrez: 'Las debilidades se convierten en virtudes'

Fariany, de 28 años, es una de las candidatas de Miss Costa Rica 2023 y su entusiasmo es claro. Habla con ánimo de sus pasiones y también toma aire para repasar los momentos complicados que han formado a la mujer que es hoy. Ella está a un año de graduarse como licenciada en medicina.

Trata de evitar las lágrimas, unas que al final le terminan ganando. Recordar una situación le duele, aunque también la reviste de fuerza y la hace comprometerse más con su profesión.

En el 2019 su papá de crianza, Danny Brenes, sufrió un derrame cerebral que cambió toda su rutina.

“No he superado lo de mi papá. Fue él quien me enseñó la mayoría de cosas: como manejar, aprender a andar en bicicleta. Me enseñó todo lo que necesita saber una chica. Ha sido la persona que siempre me ha dado los conejos de padre a hija. Cuando pasó lo del derrame yo estaba cerca de hacer un examen muy importante, por eso me avisaron hasta dos días después”, contó.

LEA MÁS: Candidata de Miss Costa Rica que mide 1.60 m.: ‘Vine porque eliminaron los requisitos de estatura’

Fariany Gutiérrez se convertirá en licenciada en medicina en un año más. Por ahora, está enfocando sus fuerzas en el sueño de convertirse en MIss Costa Rica. (JOHN DURAN/ #Costa Rica)

Fariany cuenta que si bien su padre, Danny Badilla, está mejor de salud, para ella es duro ver que aún no se puede desplazar como antes.

“Es duro que no camine al 100%. Para mí sigue siendo fuerte verlo cómo está, pero ahí lo voy aceptando. Lo amo con todo mi corazón. Estoy con él desde los tres años, es mi papá de crianza y he aprendido muchas cosas de él”, contó Fariany.

Para la candidata, la situación, además de dolorosa fue retadora, pues tuvo que sacar sus conocimientos en medicina para apoyar a su padre, por eso suspendió un cuatrimestre de su carrera para dedicarse a él.

“En definitiva, con lo de mi papá vi que la medicina de verdad era lo mío. Me hizo tocar tierra. Hoy sigo aprendiendo. Esto me ha marcado”, contó la mujer, quien dice que Dios, su madre y su familia son sus principales pilares.

Ahora Fariany desea especializarse en pediatría. De coronarse, ella trabajaría por la niñez.

Su vida Copiado!

Fariany Gutiérrez vive en Tres Ríos desde hace 10 años, aunque es originaria de Limón, provincia de la que está muy orgullosa. Miss Costa Rica es su meta desde que inició en los certámenes de belleza, ha participado en la última década en concursos como Miss Iberoamérica Internacional, entre otros.

LEA MÁS: Miss Costa Rica 2023: El renacimiento de la candidata que es mamá y superó la depresión posparto

Fariany Gutiérrez quiere ser la representante de Costa Rica en el Miss Universo, certamen que se realizará el 18 de noviembre en El Salvador. Foto: Arnoldo Robert

Actualmente, dirige un certamen de belleza en Limón con la intención de empoderar a las jóvenes de la provincia. Su mamá, Alejandra Brenes, la apoya en este proyecto, ambas han estado juntas en las buenas y en las no tan buenas.

“Mi mamá y yo siempre decimos que vamos juntas al infinito y más allá”, dijo la joven, que se describe como una mujer extrovertida, alegre, fuerte y tenaz.

Su sueño Copiado!

Conforme Fariany fue creciendo y ganando experiencia en el mundo de los concursos, se convenció de que más allá del físico y de una sonrisa, detrás de las reinas hay “preparación, intelecto y belleza integral”.

“Miss Costa Rica es una plataforma para ser vocera, representar a esas mujeres que somos dinámicas, que hacemos varias cosas al mismo tiempo y que nunca nos damos por vencidas”.

Su propósito como reina sería continuar aportando a distintas causas como lo ha hecho hasta ahora. Actualmente, es parte de la fundación Pollitos de hierro, que apoya a niños y niñas con cáncer.

“La felicidad y sonrisas de estos niños me alegran el alma. Son niños luchando contra una enfermedad y nunca los ves tristes”, reflexionó.

La limonense Fariany Gutiérrez se ha preparado por 10 años para el Miss Costa Rica. Foto: Arnoldo Robert

Además de esa labor social, Fariany también es parte de las voluntarias de Acoproba, lugar que describe como un santuario de perritos.

“Si llego a ser reina, me enfocaría en los niños, ellos son el futuro; además, en las mujeres que somos unas guerreras y damos el fruto que es la vida. Quiero ser un ejemplo para ellas”.

Por ahora, Fariany espera con ansias la final de Miss Costa Rica, la cual se realizará el 16 de agosto. Su papá y mamá son su mayor inspiración de cara a la posible materialización de su gran sueño.

Espere en los próximos días las historias de las otras candidatas que sueñan con la corona de Miss Costa Rica.