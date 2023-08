Eugenio Derbez despide a su perrita Fiona: “El dolor que hoy siento, es inmenso”

Eugenio Derbez y su familia se encuentran desconsolados ante la triste partida de Fiona, la bulldog inglés que acompañó al actor durante los últimos 11 años. El comediante ha expresado su profundo dolor en su cuenta de Instagram a través de un emotivo video en honor a su perrita.

“El dolor que hoy siento, es inmenso. Se me fue mi compañera, quien caminó a mi lado estos últimos 11 años. Estuvo conmigo en cada filmación, en cada proyecto, desvelándose y desmañanándose conmigo”, expresó Derbez.

El artista compartió que Fiona no solo era su compañera de viajes, sino también su cómplice en aventuras y la mejor hermana que su hija menor, Aitana, pudo tener.

“Nadie estuvo más cerca de mí en estos 11 años, que ella. Sé que la voy a extrañar cada momento del día. Qué difícil va a ser irme a trabajar mañana por primera vez sin ella. Qué difícil va a ser intentar hacer reír, cuando uno está roto por dentro”, lamentó.

En su sentido mensaje, Eugenio agradeció a Dios y al universo por permitir a la familia acompañar a Fiona en su momento de partida: “Se fue feliz… rodeada de amor y con una pelota de tenis en la boca”.

“¡Vuela alto mi niña! Para Papá, Mamá y Aitana, siempre estarás viva en cada rincón de la casa y de nuestros corazones”, expresó muy dolido Derbez.

Por su parte, Aislinn Derbez, la hija mayor del actor, comentó: “Nunca los he visto tan tristes a ti, Aitana y Ale, y eso me parte el corazón. Los amo con toda mi alma”.

Los seguidores tanto de Eugenio como de la familia han acudido a brindar su apoyo tras la partida de uno de sus miembros. Fiona es conocida para los seguidores de los Derbez, ya que compartían videos de momentos divertidos con su mascota en diversas ocasiones.

“Ay Eugenio, te leo y se me salen las lágrimas. Les mando un abrazo a los tres, con todo el cariño y el sentimiento que Fiona se merece. Ya está en el cielo de los perritos cuidándolos como cada día. Dios te bendiga siempre por tanto amor que le brindaste y le brindas a todos los perritos que se cruzan en tu camino”.

“Se me partió el corazón leyendo el post. No imagino el dolor que deben sentir, pero los entiendo. Tengo un bebé perruno de la misma edad y definitivamente solo de pensar que algún día no estaría conmigo, se me parte el alma. Lo siento muchísimo, sé el dolor tan grande que sienten. Les mando un fuerte abrazo. Lo siento mucho Eugenio, duelen tanto como un hijo. Un fuerte abrazo”, fueron algunos de los comentarios.

Finalmente, Eugenio detalló que le dieron el último adiós a Fiona en una bella e íntima ceremonia familiar.

“¡Gracias Ale y Aitana por haberle dado la mejor familia a Fiona! Espero que pronto encontremos un poco de resignación, sobre todo Aitana que no ha parado de llorar. Gracias Aislinn, Mariana, Rob, Raúl y Laurita por tan hermosa ceremonia. Gracias Kai, Sienna y Aitana por tantas flores y dibujos. Gracias Silvia por haber venido de tan lejos solo para darle un último abrazo… fuiste la mejor tía y la más consentidora. Gracias Adrián y Víctor por acompañarnos y por cuidarla tanto”, finalizó.