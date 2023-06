Eugenio Derbez se convertirá en el ‘padrino’ de un joven talento tico

El actor y humorista mexicano Eugenio Derbez se convertirá en el padrino artístico de un joven talento de Costa Rica.

Así lo anunció Derbez en redes sociales, donde contó que le producirá una canción al cantante costarricense Kendall Peña, quien participó en las audiciones para la segunda temporada de Adoptiktoks, que es el proyecto que tiene Derbez para apoyar el talento que hay en esa red social.

Si bien Peña no quedó entre los elegidos para el reality que hace Derbez, Kendall se ganó la admiración del humorista y por eso este decidió echarle el hombro en su carrera que recién inicia.

Eugenio Derbez le echará el hombro al tico Kendall Peña. Foto Tikto.

“Aquí les presento a los talentos que participaron en hijos Adoptiktoks 2 que, aunque no ganaron, nos pusieron la piel chinita y además son gente que crea una música fuera de serie y por eso se merecen una mención especial y que los apoyen y sigan en redes sociales. Les voy a apoyar compartiendo su música y conseguiré producirles un tema y además espero que adelante podamos hacer un video juntos”, dijo Derbez en su video.

El costarricense compartió la grabación en TikTok y agradeció el apoyo y la mención tan especial.

“Gracias Eugenio, esto la verdad es increíble y me tomó por sorpresa. La verdad haber visto que las personas subían tantos y tantos videos llenos de talento me hacía pensar que probablemente no iba a estar entre los que tomaban en cuenta. Pero esto es una señal de seguir haciendo las cosas con amor y conformar que estoy en buen camino a pesar de que a veces hay dudas.

“Solo quiero agradecer a toda la gente que lo etiquetó porque definitivamente sin la ayuda de ustedes no hubiera sido posible”, aseguró.

Kendall es un joven cantante que está dando sus primeros pasos en el mundo artístico y lo hace bastante bien.