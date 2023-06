Aislinn Derbez no quiere ser sombra de su padre: ahora hará sus propias películas

En conjunto con su carrera como modelo e influencer en redes sociales, Aislinn Derbez ha emprendido una carrera en actuación que, al parecer, no la ha dejado del todo satisfecha.

Las comparaciones de su trabajo con el de su padre, el humorista Eugenio Derbez, han sido inevitables desde que era pequeña, por lo que ahora ella desea convertirse en productora y directora para poder contar sus propias historias.

En conversación con el diario mexicano El Universal, Derbez contó que se alista para producir su primer filme.

Aislinn adelanta que se trata de una historia de romance y drama intenso, en la que ella también aparece como actriz. Espera pronto poder compartir todos los detalles de esta historia que fue escrita por ella misma.

Aislinn Derbez tiene 37 años; su carrera como figura pública comenzó desde que tenía 15 años. Foto: Archivo

“Ya quiero hablar de los temas que me apasionan, no de los que me llegan y no puedo hacer nada, lo cual me frustra un poco. Quiero empezar desde cero (con las historias) y meter en ellas todo el mundo interior que se tiene”, dijo.

Aislinn, hija de Eugenio y media hermana de Vadhir, José Eduardo y Aitana, comenzó su carrera a finales de los 90, cuando todavía era una niña.

Durante mucho tiempo, debido a que no deseaba seguir los pasos de su padre, se negaba a ser actriz, hasta que al final dio su brazo a torcer.

Aislinn Derbez asegura tener una buena relación con su padre, el humorista Eugenio Derbez. Ambos compartieron en el pódcast de la actriz llamado 'La magia del caos'. Foto: Archivo (Captura de pantalla)

Recién se estrenó en Amazon Prime Video con el filme Con los años que me quedan (2023), en la cual interpreta a una policía.

Si bien nunca se ha referido negativamente a esa producción, asegura que de ahora en adelante quiere tener control absoluto sobre las producciones en que participa.

Por ahora, la actriz tiene en lista de espera el estreno de la película Me vuelves loca, donde comparte protagonismo al lado de la actriz Minnie West y el actor Alejandro de la Madrid.

Paralelo a su oficio en cine, Derbez quiere mantener activo el pódcast La magia del caos, que surgió en 2020, durante la pandemia.

“Tiene mucho tráfico y eso me sorprende, ya me sobrepasó, es una bola de nieve. Nunca fue la idea que se quedara como pódcast, pensé que sería algo raro”, cuenta.

La magia del caos es un espacio donde se conversa con terapeutas sobre motivación y persecución de metas personales.

“Lo que más disfruto en estos conversatorios es hablar con la gente que quiero y de temas profundos, así es el pódcast”, contó Derbez en esa misma entrevista.

