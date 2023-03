Aislinn Derbez: ‘Elegí viajar a Costa Rica porque necesitaba conexión con la naturaleza y encontrar la paz’

Aislinn Derbez, la hija mayor de Eugenio Derbez, visitó Costa Rica en enero de del 2022. Sin embargo, esa visita no fue suficiente para ella, así que regresó en marzo porque un amigo le recomendó realizar un retiro espiritual (o ‘terrenal’, como ella misma le llama), pues necesitaba encontrar conexión con la naturaleza, con ella misma y encontrar la paz debido a su divorcio con el actor y padre de su hija, Mauricio Ochmann.

“En diciembre del 2021, de pronto comencé a sentirme muy abrumada por el estilo de vida que estaba llevando, por todo el proceso de mi divorcio y otras cosas personales. No me estaba sintiendo a gusto con la vida y me dije a mí misma, que ya no quería vivir así. Entonces me senté, cerré mis ojos y me pregunté ¿qué es lo que realmente quiero vivir?”, expresó.

“Entonces entendí que necesitaba una experiencia de mucha paz, de expansión, de mucho contacto con la naturaleza, conmigo misma y con mi hija. Y me dice un amigo: ‘¡Oye, deberías de ir a Costa Rica, el lugar está increíble!’. Entonces comencé a mapear ese país, a investigarlo, y me gustó todo lo que leí, cuando llegué era todo lo que yo había visualizado”, mencionó Derbez, en el último podcast de su programa la Magia del Caos.

La primera visita de Aislinn Derbez a Costa Rica fue a inicios de este 2022. Según confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería viajó con su hija y su hermana.

Derbez comentó en su podcast que vino acompañada por su hermana y su hija, la pequeña Kailani Ochmann, fruto de su matrimonio con Ochmann.

“Cuando llegué al hotel me dijeron que durante todo el mes de marzo iban a tener un programa llamado Viaje de guerreros, de 5 a.m. a 9 a.m., todos los días. Tuve mis dudas de participar en ese programa porque requería muchos días, pero al final cancelé muchas cosas de mi agenda y lo hice. La verdad es que fue maravilloso, pude sanar muchas heridas internas en Costa Rica gracias con ese programa”, agregó.

La primera visita de Aislinn Derbez a Costa Rica fue a inicios de este 2022. Según confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería a La Nación, la estrella de Netflix se mantuvo en el país desde el 14 y hasta el 27 de enero. Esa visita fue a Santa Teresa, en Cóbano, pero en compañía de Michelle Aguilera, su hermana por parte de su mamá, Gabriela Michel.