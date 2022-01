Aislinn Derbez se pasea por las playas de Costa Rica

La actriz mexicana Aislinn Derbez, protagonista La casa de las flores e hija mayor del comediante Eugenio Derbez, decidió tomarse unos días libres para descansar, relajarse y reconectar con la naturaleza en el pacífico de Costa Rica.Las últimas imágenes e historias de sus redes sociales así lo evidencian.

Hasta el momento, no se ha confirmado con la Dirección General de Migración y Extranjería cuándo llegó la estrella de Netflix al país o si por el contrario, ya se fue. Lo cierto es que este sábado 22 de enero compartió tres fotografías del atardecer en una playa, dando pistas de que ya se encontraba en territorio costarricense. Además, en ese post se lee un “Pura Vida”.

“Se vale parar todo y recalcular, y repensar, y redireccionar, y volver a empezar (las veces que sean necesarias), no hay prisa”, publicó junto a las fotografías.

En otra publicación, hecha este domingo 23 de enero, Derbez compartió más detalles sobre su visita al país. En esta especifica que su visita fue a Santa Teresa, en Cóbano, en compañía de Michelle Aguilera, su hermana por parte de su mamá, Gabriela Michel.

“Mi hermana es una gran compañera de viaje. Hace unos días le hablé y le dije: ‘no me siento bien, necesito naturaleza, a Kai (su hija) le toca ir con su papá (Mauricio Ochmann), no quiero estar en mi casa, siento que necesito estar sola... Si me voy a Costa Rica mañana ¿vienes conmigo?’. Ella nada más me dice: ‘A ver, dame 5 minutos... ok, voy’”, publicó Aislinn.

La actriz Aislinn Derbez se encuentra en Costa Rica junto a su hermana Michelle Aguilera.

En las cinco fotografías de su último post, Derbez aparece en la playa con su hermana. En esa publicación agrega: “Siempre me dice que vivo al limite, pero me acompaña. Te amo”.

Además, la actriz compartió en sus historias de Instagram -donde cuenta con más de 11 millones de seguidores-, una sesión de terapia en una tina con agua y hielo al aire libre, con una playa de fondo este mismo domingo 23 de enero. En ellas además etiquetó la cuenta de Instagram @zunya, un emprendimiento en Malpaís que trabaja “creando un método de vida regenerativo”, según se lee en su perfil en esa red social.

De esta manera, Aislinn Derbez se suma a celebridades como Angelina Jolie, Emma Roberts, Tom Cruise, Diplo, Paulina Rubio, Julian Casablancas y Aron Piper, quienes también han visitado el país en estos primeros días del 2022.