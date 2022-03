Aislinn Derbez eligió Costa Rica para celebrar su cumpleaños y el de su hija

Visitar Costa Rica en enero de este 2022, no fue suficiente para Aislinn Derbez. La actriz mexicana, protagonista La casa de las flores, regresó a territorio costarricense para disfrutar de la paz en medio de la naturaleza durante un retiro espiritual.

Sin embargo, en esta segunda ocasión la hija mayor del comediante Eugenio Derbez vino acompañada por su hija, la pequeña Kailani Ochmann, fruto de su matrimonio con el también actor Mauricio Ochmann.

De acuerdo con información suministrada por la Dirección General de Migración y Extranjería, Derbez llegó a Costa Rica el 28 de febrero y hasta este lunes 21 de marzo, no registra salida del país.

A través de sus redes sociales, la actriz explicó que este es el regalo de cumpleaños para ella y su hija. Aislinn cumplió 36 años el pasado 18 de marzo; mientras que Kai, como la conocen de cariño, llegó a los 4 años el 25 de febrero anterior.

Aislinn Derbez quería que ella y su hija Kailani Ochmann disfrutaran de un cumpleaños diferente. (Captura Instagram/@kliboska/ @hauser____/@dddiegortiz)

“Este año decidí darnos a Kai y a mí un regalo muy especial de cumpleaños. Dejé a un lado todo y decidí tomarme varias semanas de viaje con ella y darnos una experiencia muy original, una aventura que al principio se sentía incierta, complicada, salvaje y dudosa y que poco a poco se ha convertido en una de las experiencias más hermosas y poderosas que hemos vivido”, publicó la actriz.

Aislinn dejó ver un poco de su experiencia por medio de una serie de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, en las que se le ve cerca de la playa, meditando, rodeada de personas y por supuesto compartiendo con su pequeña.

La actriz detalló que este tipo de retiro, en el que pudiera pasar tiempo con su hija lejos del caos diario, era algo que buscaba desde hace tiempo y que lo pidió “desde el corazón”.

[ Aislinn Derbez se pasea por las playas de Costa Rica ]

“Siempre me ha maravillado cómo la intención desde el corazón crea realidades y me corrobora lo poco que usamos esa magia. No cabe duda que este planeta esta lleno de regalos y tesoros para quien los quiera descubrir. El año pasado mi mente jamás hubiera concebido darme un espacio largo para una experiencia así (pues siempre sentía que estaba demasiado ocupada y saturada), pero este año decidí que seguir viviendo así ya no era opción, vivir esto lo puse como la prioridad más importante y vaya que ha valido la pena. Infinitamente agradecida con la vida por este cumpleaños y con todas las nuevas personas hermosas que han sido parte”, escribió.

La primera visita de Aislinn Derbez a Costa Rica fue a inicios de este 2022. Según confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería a La Nación, la estrella de Netflix se mantuvo en el país desde el 14 y hasta el 27 de enero. Esa visita fue a Santa Teresa, en Cóbano, pero en compañía de Michelle Aguilera, su hermana por parte de su mamá, Gabriela Michel.