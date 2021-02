¿Vieron? Tan tontillos no somos, como fashionistas, ay carajo. En la edición anterior analizamos el relanzamiento en la imagen del director de Telenoticias, Ignacio Santos, quien a nuestro juicio lució muy elegante al combinar cuadros y lunares y a partir de ahí ha continuado con la seguidilla de estrenos que, a no dudarlo, le confieren un look moderno, aunado a que está fajado con sus caminatas y una mejor nutrición.